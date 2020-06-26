Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как в 90-ые непростые годы? Было до культуры, до искусства, до театра?
«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Тихонечко. Когда поездка, например, в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки, там ещё что-нибудь – гандаль устраивался. А как же?
Вадим Щеглов:
Челноком стали, как и многие в то время…
Геннадий Овсянников:
Тут такой коллективный челнок был. И ложки, помню, кто-то возил.
Вадим Щеглов:
В советские времена могли бы привлечь за спекуляцию.
Геннадий Овсянников:
Конечно! Один солидный человек такой: «Нержавейка, нержавейка», – ложками стучал. Всё продавали.
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату
– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
– зачем разговаривал с муравейником
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.