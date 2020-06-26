Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как в 90-ые непростые годы? Было до культуры, до искусства, до театра?

«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Тихонечко. Когда поездка, например, в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки, там ещё что-нибудь – гандаль устраивался. А как же?

Вадим Щеглов:

Челноком стали, как и многие в то время…