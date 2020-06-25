Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

Утром в каждый детский сад двух районов доставили по 300 литров воды. Ее используют не только для питья, но и для приготовления пищи.

Наталья Гавричкова, заведующая ясли-сада № 76:

У нас достаточное количество воды, в районе тысячи литров. Нам ее, конечно, достаточно будет и на сегодня, и на завтра. Будет видно, как ситуация будет меняться.

Ситуацию контролируют вышестоящие органы. И все время организован подвоз воды, у нас уточняют: заканчивается ли вода, нужно ли нам еще.