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Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

25 июня 2020 18:24
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Новости Беларуси. Самое пристальное внимание – учреждениям здравоохранения и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево-1

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево-3

Утром в каждый детский сад двух районов доставили по 300 литров воды. Ее используют не только для питья, но и для приготовления пищи.

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево-6

Наталья Гавричкова, заведующая ясли-сада № 76:
У нас достаточное количество воды, в районе тысячи литров. Нам ее, конечно, достаточно будет и на сегодня, и на завтра. Будет видно, как ситуация будет меняться.

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Ситуацию контролируют вышестоящие органы. И все время организован подвоз воды, у нас уточняют: заканчивается ли вода, нужно ли нам еще.

# Загрязнение воды # общество # Наталья Гавричкова # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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