111 центнеров с круга! Одно из хозяйство Гродненской области добилось рекордных показателей

Новости Беларуси. Выдающихся результатов по намолоту достигли аграрии СПК «Свислочь» Гродненского района. Сегодня в хозяйстве завершили массовую уборку зерновых и установили собственный рекорд. С 995-ти гектаров комбайнеры сняли почти 12 тысяч тонн зерна. Урожайность – 111 центнеров с круга. Таких показателей не было за всю историю существования хозяйства.

Не секрет, что залог успеха в кропотливой и планомерной работе и соблюдении технологий. На это и ориентирует аграриев глава государства. В последний день уборочной прямо в поле чествовали и передовиков. Среди них – Евгений Рукша, который перевез пять и более тысяч тонн зерна.