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111 центнеров с круга! Одно из хозяйство Гродненской области добилось рекордных показателей

15 августа 2023 16:54
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Новости Беларуси. Выдающихся результатов по намолоту достигли аграрии СПК «Свислочь» Гродненского района. Сегодня в хозяйстве завершили массовую уборку зерновых и установили собственный рекорд. С 995-ти гектаров комбайнеры сняли почти 12 тысяч тонн зерна. Урожайность – 111 центнеров с круга. Таких показателей не было за всю историю существования хозяйства.

111 центнеров с круга! Одно из хозяйство Гродненской области добилось рекордных показателей-1

Не секрет, что залог успеха в кропотливой и планомерной работе и соблюдении технологий. На это и ориентирует аграриев глава государства. В последний день уборочной прямо в поле чествовали и передовиков. Среди них – Евгений Рукша, который перевез пять и более тысяч тонн зерна.

Гродненская область пополнила ряды миллионников уборочной. Жатва идет с опережением графика.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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