Лукашенко: если мы пообещаем что-то – белорусы обязательно это исполнят

Новости Беларуси. Вместо импортозамещения – импортоопережение. Смелые заявления и конкретные проекты. 15 августа глава государства озвучил точки роста в сотрудничестве между Беларусью и Томской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционная периферия белорусского экспорта: лифты, электробусы, троллейбусы – линейка городского транспорта. В томском регионе дилерами представлены практически все машиностроительные бренды и самые известные мебельные марки Беларуси. Но прежде всего сибирские просторы покорены нашими тракторами комбайнами и аграрными технологиями. Кстати, для недавно назначенного профильного министра это первая такого рода встреча.

Томск – классический сибирский регион. Здесь богатые недра. 100 месторождений нефти, крупнейшее в мире железорудное месторождение, а еще очень много торфа – второе место по запасам в России. 60 % региона – лес. Такое совмещение таит в себе опасность лесных пожаров. Поэтому, кстати будет и наша пожарная, лесозаготовительная техника, машины для добычи торфа. Дальний лесной регион не дремучий. Здесь очень давние, еще с царской России, традиции университетского образования.

Владимир Мазур, губернатор Томской области России:

Наш научный потенциал и студенческий, молодых ученых, достаточно высоко оценен в России, мы третьи по научно-технологическому развитию, после Москвы и Петербурга. И конечно, наши компетенции как студенческие (молодых ученых), так и научных институтов, университетов востребованы. И мы будем делиться и предлагать к развитию общих образовательных программ, общих подходов к высокотехнологическим продуктам.