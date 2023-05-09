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Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»

09 мая 2023 13:55
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Новости Беларуси. Белорусы бережно хранят свое прошлое, чтобы иметь счастливое будущее. В самое сердце Минска, на площадь Победы, люди с самого утра несут цветы к подножию обелиска и Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»-1

Присоединились к марафону памяти и представители хоккейной команды Президента Беларуси. В этом святом для каждого месте, они, как, впрочем, и все, наполнены чувством гордости и благодарности тем, кто по страшному маршруту сражений шел к долгожданной свободе. 

Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»-4

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси: 
Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни во благо нашей сегодняшней. Поэтому важно не просто помнить и посещать мемориальные комплексы по всей стране, но и важно в том числе передавать эту историческую память будущему поколению белорусов. 

Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»-7

Ярослав Чуприс, главный тренер хоккейного клуба «Шахтер» (Солигорск): 
Благодаря нашим дедам и прадедам мы сейчас живем в том государстве, которое ценит, которое чтит, которое уважает этот праздник, этот Великий День Победы. 

Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»-10

Поток тех, кто пришел почтить память героев, не иссякает на протяжении всего дня. Вечером у монумента состоится официальная церемония возложения цветов и венков в честь воинов-освободителей. В ней примут участие высшие должностные лица страны, парламентарии, представители общественных объединений и трудовых коллективов, молодежь. 

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# Великая Отечественная война # общество # Ярослав Чуприс # Дмитрий Басков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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