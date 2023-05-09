Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»

Новости Беларуси. Белорусы бережно хранят свое прошлое, чтобы иметь счастливое будущее. В самое сердце Минска, на площадь Победы, люди с самого утра несут цветы к подножию обелиска и Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я со своими правнуками пришел» – читайте здесь.

Присоединились к марафону памяти и представители хоккейной команды Президента Беларуси. В этом святом для каждого месте, они, как, впрочем, и все, наполнены чувством гордости и благодарности тем, кто по страшному маршруту сражений шел к долгожданной свободе.

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:

Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни во благо нашей сегодняшней. Поэтому важно не просто помнить и посещать мемориальные комплексы по всей стране, но и важно в том числе передавать эту историческую память будущему поколению белорусов.