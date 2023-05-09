«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Белорусы бережно хранят свое прошлое, чтобы иметь счастливое будущее. В самое сердце Минска, на площадь Победы, люди с самого утра несут цветы к подножию обелиска и Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом святом для каждого месте люди переполнены чувством гордости и благодарности тем, кто по страшному маршруту сражений шел к долгожданной свободе. Отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны приходят взрослые и дети. У каждого из них своя боль в душе и своя причина, чтобы преклониться перед монументом памяти.

Я со своими правнуками пришел показать им, что День Победы – это очень свято, особенно для моей семьи. Из моей семьи по маминой линии, по отцовской линии из 10 человек не пришло ни одного – все погибли.

За наших предков, за наших дедов большая гордость. Я благодарю их за то, что мы живем в такой большой b красивой нашей стране под мирным небом.

Я родился под Сталинградом. Мне было 10 лет, когда в августе 1942 года на Сталинград огромная туча самолетов налетела, страшная бомбежка. Рядом у меня погиб дядька, туда-сюда. Это было страшное дело, но мы пережили.

Мы приехали из Гомельской области, из Речицы. Мы приехали на этот праздник всей семьей, чтобы воспитывать у детей чувство патриотизма. Накануне мы провели беседы, у нас были мероприятия в школах, садах. И чтобы закрепить всю эту атмосферу, мы сегодня здесь.