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«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске

09 мая 2023 11:38
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Новости Беларуси. Белорусы бережно хранят свое прошлое, чтобы иметь счастливое будущее. В самое сердце Минска, на площадь Победы, люди с самого утра несут цветы к подножию обелиска и Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске-1

В этом святом для каждого месте люди переполнены чувством гордости и благодарности тем, кто по страшному маршруту сражений шел к долгожданной свободе. Отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны приходят взрослые и дети. У каждого из них своя боль в душе и своя причина, чтобы преклониться перед монументом памяти. 

«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске-4

Я со своими правнуками пришел показать им, что День Победы – это очень свято, особенно для моей семьи. Из моей семьи по маминой линии, по отцовской линии из 10 человек не пришло ни одного – все погибли. 

«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске-7

За наших предков, за наших дедов большая гордость. Я благодарю их за то, что мы живем в такой большой b красивой нашей стране под мирным небом. 

«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске-10

Я родился под Сталинградом. Мне было 10 лет, когда в августе 1942 года на Сталинград огромная туча самолетов налетела, страшная бомбежка. Рядом у меня погиб дядька, туда-сюда. Это было страшное дело, но мы пережили. 

«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске-13

Мы приехали из Гомельской области, из Речицы. Мы приехали на этот праздник всей семьей, чтобы воспитывать у детей чувство патриотизма. Накануне мы провели беседы, у нас были мероприятия в школах, садах. И чтобы закрепить всю эту атмосферу, мы сегодня здесь. 

«Я со своими правнуками пришёл». Белорусы несут цветы к монументу на площади Победы в Минске-16

Поток тех, кто пришел почтить память героев, не иссякает на протяжении всего дня. Вечером у монумента состоится официальная церемония возложения цветов и венков в честь воинов-освободителей. В ней примут участие высшие должностные лица страны, парламентарии, представители общественных объединений и трудовых коллективов, молодежь. 

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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