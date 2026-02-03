Новости по тегу #Ярослав Чуприс

Соперники вышли вперед на экваторе первой 20-минутки, в середине второго периода наши парни восстановили паритет. Точный бросок нанес Артур Жук. Однако эта шайба осталась единственной в составе отечественной дружины.
Восемь поединков осталось до завершения первого этапа Республиканской хоккейной лиги, а после четыре лучшие дружины выйдут на лед, чтобы оспорить главный трофей турнира.
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