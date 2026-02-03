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Новости по тегу #Ярослав Чуприс

Юношеская сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды России
03 февраля 2026 19:29

Юношеская сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды России

Ярослав Чуприс и Виталий Кирющенко признаны лучшими игроками в матче Республиканской хоккейной лиги
04 января 2025 16:59

Ярослав Чуприс и Виталий Кирющенко признаны лучшими игроками в матче Республиканской хоккейной лиги

Хоккей. «Шахтёр» и «Гомель» провели повторный матч
23 сентября 2023 16:42

Хоккей. «Шахтёр» и «Гомель» провели повторный матч

Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»
09 мая 2023 13:55

Дмитрий Басков у Вечного огня: «Мы чтим героизм и жертву тех людей, которые отдали свои жизни»

Главным тренером ХК «Шахтёр» стал Ярослав Чуприс
02 февраля 2022 13:55

Главным тренером ХК «Шахтёр» стал Ярослав Чуприс

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?
29 января 2022 13:46

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг
10 апреля 2021 19:16

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Хоккейная команда Президента приехала в детский дом с подарками
06 января 2021 20:34

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Хоккейная команда Президента приехала в детский дом с подарками

Встреча лидеров Экстралиги «Юности» и «Шахтера»: воля к победе гостей при оглушительной поддержке
25 января 2016 20:02

Встреча лидеров Экстралиги «Юности» и «Шахтера»: воля к победе гостей при оглушительной поддержке

Чемпионат Беларуси по хоккею сезона-2014-15: триумф «Шахтера» и рекордно длинный матч
28 мая 2015 09:10

Чемпионат Беларуси по хоккею сезона-2014-15: триумф «Шахтера» и рекордно длинный матч

Андрей Гусов, ХК «Шахтер»: Безнаказанные пацаны ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят
05 декабря 2014 08:52

Андрей Гусов, ХК «Шахтер»: Безнаказанные пацаны ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят