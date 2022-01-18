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«Для восточной девушки это уже поздно». Гюнешь рассказала, во сколько лет впервые вышла замуж

18 января 2022 14:00
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Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Анна, действительно ли браки, основанные на первой любви, являются крепче?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вот я в них не верю, честно. Может быть, 30 лет назад я бы поверила. А сейчас, в современном мире, по-моему, невозможно сохранить любовь, если ты женился в 17 лет.

«Для восточной девушки это уже поздно». Гюнешь рассказала, во сколько лет впервые вышла замуж-1

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:
Действительно, со временем процентность таких браков намного ниже. Но, я думаю, партнеры, которые заключают брак, живут до последнего дня вместе – это люди, у которых явные установки о том, что это первая любовь, первый секс, и тогда мы вместе до конца.

Алена Родовская:
Может быть, это применимо там, где есть восточная культура? Где действительно эти традиции сохраняются до сих пор. Гюнешь, так? Или тоже уже стали более демократичны, больше позволять женщинам?

«Для восточной девушки это уже поздно». Гюнешь рассказала, во сколько лет впервые вышла замуж-4

Гюнешь, певица:
Дело в том, что восточные девушки воспитываются совершенно по-другому. И с самых ранних лет родители впитывают эту культуру своим детям. Говорят, что девочка должна один раз выйти замуж и навсегда. Наверное, с этим я и жила. Мои родители так же меня воспитывали, что если ты выйдешь замуж, то это нужно навсегда. Замуж я вышла очень поздно, девочки, потому что занималась своей карьерой. Конечно, я много раз влюблялась, помню, и в школе, и в юношестве. Но замуж я вышла очень поздно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это прямо во сколько? Сейчас, по-моему, нет предела. Люди у нас и в 70 лет находят свою вторую половину.

Гюнешь:
Так не хочется, чтобы знали сколько мне лет. Ну, в 30 лет я вышла замуж, 29-30.

Алена Родовская:
Это разве поздно?

Гюнешь:
Для восточной девушки это уже поздно считается.

«Я не хочу знать о твоём прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви – подробнее здесь.

# Белорусские исполнители # общество # Елена Кругликова # Алена Родовская # Анна Мокиевец # Гюнешь # Екатерина Забенько # Фотофакт

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