«Для восточной девушки это уже поздно». Гюнешь рассказала, во сколько лет впервые вышла замуж
Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Анна, действительно ли браки, основанные на первой любви, являются крепче?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вот я в них не верю, честно. Может быть, 30 лет назад я бы поверила. А сейчас, в современном мире, по-моему, невозможно сохранить любовь, если ты женился в 17 лет.
Анна Мокиевец, психолог-сексолог:
Действительно, со временем процентность таких браков намного ниже. Но, я думаю, партнеры, которые заключают брак, живут до последнего дня вместе – это люди, у которых явные установки о том, что это первая любовь, первый секс, и тогда мы вместе до конца.
Алена Родовская:
Может быть, это применимо там, где есть восточная культура? Где действительно эти традиции сохраняются до сих пор. Гюнешь, так? Или тоже уже стали более демократичны, больше позволять женщинам?
Гюнешь, певица:
Дело в том, что восточные девушки воспитываются совершенно по-другому. И с самых ранних лет родители впитывают эту культуру своим детям. Говорят, что девочка должна один раз выйти замуж и навсегда. Наверное, с этим я и жила. Мои родители так же меня воспитывали, что если ты выйдешь замуж, то это нужно навсегда. Замуж я вышла очень поздно, девочки, потому что занималась своей карьерой. Конечно, я много раз влюблялась, помню, и в школе, и в юношестве. Но замуж я вышла очень поздно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это прямо во сколько? Сейчас, по-моему, нет предела. Люди у нас и в 70 лет находят свою вторую половину.
Гюнешь:
Так не хочется, чтобы знали сколько мне лет. Ну, в 30 лет я вышла замуж, 29-30.
Алена Родовская:
Это разве поздно?
Гюнешь:
Для восточной девушки это уже поздно считается.
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