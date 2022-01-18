«Для восточной девушки это уже поздно». Гюнешь рассказала, во сколько лет впервые вышла замуж

Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Анна, действительно ли браки, основанные на первой любви, являются крепче? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот я в них не верю, честно. Может быть, 30 лет назад я бы поверила. А сейчас, в современном мире, по-моему, невозможно сохранить любовь, если ты женился в 17 лет.

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Действительно, со временем процентность таких браков намного ниже. Но, я думаю, партнеры, которые заключают брак, живут до последнего дня вместе – это люди, у которых явные установки о том, что это первая любовь, первый секс, и тогда мы вместе до конца. Алена Родовская:

Может быть, это применимо там, где есть восточная культура? Где действительно эти традиции сохраняются до сих пор. Гюнешь, так? Или тоже уже стали более демократичны, больше позволять женщинам?