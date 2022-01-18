Сергеенко о проекте обновлённой Конституции: «Может, требуется некоторая дошлифовка»

Новости Беларуси. В основе любых изменений и перемен должна лежать Конституция, так как все должно быть по закону. Такое мнение 18 января высказал глава государства во время совещания по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время совещания Президент интересовался, насколько документ сбалансирован и готов ли он для вынесения на референдум. Кстати, время проведения голосования также обсуждали. Говоря в целом о подготовке проекта Конституции, глава государства отметил, что во время этой большой и серьезной работы важно, чтобы в центре всех действий находился Конституционный суд.

Позже к доработке, по распоряжению главы государства, подключилась рабочая группа. В итоге с учетом всех поступивших предложений откорректированы уже более 30 статей документа, в процессе доработки 83, две исключены, появятся 11 новых.