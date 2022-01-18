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Сергеенко о проекте обновлённой Конституции: «Может, требуется некоторая дошлифовка»

18 января 2022 13:29
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Новости Беларуси. В основе любых изменений и перемен должна лежать Конституция, так как все должно быть по закону. Такое мнение 18 января высказал глава государства во время совещания по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергеенко о проекте обновлённой Конституции: «Может, требуется некоторая дошлифовка»-1

Во время совещания Президент интересовался, насколько документ сбалансирован и готов ли он для вынесения на референдум. Кстати, время проведения голосования также обсуждали. Говоря в целом о подготовке проекта Конституции, глава государства отметил, что во время этой большой и серьезной работы важно, чтобы в центре всех действий находился Конституционный суд.  

Сергеенко о проекте обновлённой Конституции: «Может, требуется некоторая дошлифовка»-4

Позже к доработке, по распоряжению главы государства, подключилась рабочая группа. В итоге с учетом всех поступивших предложений откорректированы уже более 30 статей документа, в процессе доработки 83, две исключены, появятся 11 новых.  

Сергеенко о проекте обновлённой Конституции: «Может, требуется некоторая дошлифовка»-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
В целом я бы хотел сказать, что проект изменений и дополнений в обществе воспринимается позитивно. В преобладающем большинстве те отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект Конституции. Серьезных противоречий не поступило. Может, требуется некоторая дошлифовка с учетом мнений специалистов и поступающих предложений с мест.  

Доработанный проект обновленного документа будет внесен Президенту в ближайшие дни.  

# Конституция # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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