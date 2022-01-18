Лукашенко провёл встречу с Кочановой. Чем интересовался Президент?

Президент интересовался деятельностью Совета Республики, работой над законопроектами. В свою очередь, председатель верхней палаты парламента рассказала главе государства о деятельности экспертного совета при Совете Республики. При рассмотрении нормативных актов в рамках его работы привлекается широкий круг экспертов, все документы тщательно анализируют.

Шла речь во время встречи и о еще одном важном направлении – работе сенаторов с населением. В принципе, это одна из главных задач не только для них, но и для всей вертикали власти. Организованы приемы граждан, сенаторы выезжают в регионы, проводятся встречи в трудовых коллективах. Во время разговора отдельно остановились на итогах работы общественной приемной при Совете Республики, где был организован сбор предложений от граждан по проекту обновленной Конституции.