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Лукашенко провёл встречу с Кочановой. Чем интересовался Президент?

18 января 2022 13:36
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Новости Беларуси. Тему работы над изменениями в Конституцию продолжили в узком составе. Александр Лукашенко после совещания провел встречу с Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко провёл встречу с Кочановой. Чем интересовался Президент?-1

Президент интересовался деятельностью Совета Республики, работой над законопроектами. В свою очередь, председатель верхней палаты парламента рассказала главе государства о деятельности экспертного совета при Совете Республики. При рассмотрении нормативных актов в рамках его работы привлекается широкий круг экспертов, все документы тщательно анализируют.  

Лукашенко провёл встречу с Кочановой. Чем интересовался Президент?-4

Шла речь во время встречи и о еще одном важном направлении – работе сенаторов с населением. В принципе, это одна из главных задач не только для них, но и для всей вертикали власти. Организованы приемы граждан, сенаторы выезжают в регионы, проводятся встречи в трудовых коллективах. Во время разговора отдельно остановились на итогах работы общественной приемной при Совете Республики, где был организован сбор предложений от граждан по проекту обновленной Конституции.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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