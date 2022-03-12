«Для тех людей, которые находятся в этих корпусах». Как помогают беженцам из Украины в Гомеле?
Новости Беларуси. В Гомельскую область продолжают прибывать граждане Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе их сейчас находится более 300.
Местная власть помогает с размещением, предоставляет при необходимости временное проживание в санаториях и гостиницах. Зарезервировано еще около 600 мест в здравницах – ожидается, что число прибывающих с территории Украины будет расти. Неравнодушные белорусы помогают чем, могут – вещи, одежда, добровольные пожертвования.
12 марта к семьям, размещенным в санатории «Золотые пески» Гомельского района приедут депутаты. Парламентарии передадут материальную помощь и сладкие подарки для детей.
Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы будем осуществлять денежные переводы через уже существующую организацию – Красный Крест международный, белорусское отделение. Вот сегодня наша организация перечислила туда достаточно крупную сумму, именно для тех людей, которые находятся в этих корпусах, дома у которых разрушены, опасность для их жизни существует. Они правдами и неправдами, несмотря на то, что им нацики стреляли в спину, они прорвались все-таки сюда, спасая свои жизни.
В санатории «Золотые пески» сейчас находятся около 80 человек, в основном женщины и дети. Они нуждаются в одежде, гигиенических средствах и зачастую в медицинской помощи. Как отметили представители управления по гражданству и миграции, тем, кто определится и захочет остаться для дальнейшего проживания в Беларуси, вопрос будет рассмотрен, предоставлено жилье и работа. О желании получить статус беженца уже заявили 18 украинцев.
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