«Для тех людей, которые находятся в этих корпусах». Как помогают беженцам из Украины в Гомеле?

Новости Беларуси. В Гомельскую область продолжают прибывать граждане Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе их сейчас находится более 300.

Местная власть помогает с размещением, предоставляет при необходимости временное проживание в санаториях и гостиницах. Зарезервировано еще около 600 мест в здравницах – ожидается, что число прибывающих с территории Украины будет расти. Неравнодушные белорусы помогают чем, могут – вещи, одежда, добровольные пожертвования.