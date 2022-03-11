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«По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми». Жители Украины о гуманитарных коридорах

11 марта 2022 20:10
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Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.

Этой ночью жители Горловки снова не спали. Подразделения ВСУ как минимум 40 раз обстреляли город из «Градов». Впрочем, такая же ситуация продолжается по всему Донбассу. Утром официальный Киев заявляет об открытии гуманитарных коридоров для мирного населения, а ночью украинские военные бомбят всех, кто не успел запрыгнуть в спасительный автобус. В Мариуполе бандеровцы из «Азова» по-прежнему прикрываются мирными жителями, расстреливая тех, кто пытается вырваться из города.

«По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми». Жители Украины о гуманитарных коридорах-1

По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми, с мужем. А потом уже там пересиживали, потом на автобусе сюда.

«По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми». Жители Украины о гуманитарных коридорах-4

Танки там. А какие танки, я же не читала. Мы бежали, прямо смотрели, куда нам ребята говорили, солдаты, мы бежали.

«По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми». Жители Украины о гуманитарных коридорах-7

Детский дом, школа № 51, там было обновление детского дома, я видел, там танк стоял. Заехал, переехал забор, стоял у детского дома.

Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи – подробнее здесь.

# Международная политика # Фотофакт

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