Российские самолёты с территории Украины нанесли удары по Беларуси. Фейк

Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Населенный пункт Копани находится в Столинском районе в непосредственной близости от границы с Украиной. На данном направлении белорусскими пограничными нарядами звуки взрывов не фиксировались, также не обнаружено разрушений на местности. Данный информационный вброс является не более чем дезинформацией и попыткой украинской стороны осуществить очередную провокацию.
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