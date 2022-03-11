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Российские самолёты с территории Украины нанесли удары по Беларуси. Фейк

11 марта 2022 20:14
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Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.

Российские самолёты с территории Украины нанесли удары по Беларуси. Фейк-1

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Населенный пункт Копани находится в Столинском районе в непосредственной близости от границы с Украиной. На данном направлении белорусскими пограничными нарядами звуки взрывов не фиксировались, также не обнаружено разрушений на местности. Данный информационный вброс является не более чем дезинформацией и попыткой украинской стороны осуществить очередную провокацию.

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# Международная политика # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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