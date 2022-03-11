Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи
Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.
В Сети появилось видео с беспилотника, на котором четко видно, что ВСУ и нацбаты не пропускают колонну автомобилей с мирными жителями из Чернигова. Тем временем, в ДНР продолжается эвакуация мирного населения. Из Сум, Тростянца и Краснополья смогли эвакуироваться уже более 20 тысяч человек. Накануне российские военные при поддержке войск ДНР и ЛНР полностью освободили Волноваху. Националисты до последнего прикрывались живым щитом: в местной больнице в качестве заложников они держали 150 пациентов и 43 ребенка. По заявлению представителя Народной милиции, это маленькая победа, которая совсем скоро приведет к установлению контроля и над Мариуполем.
Уважаемые жители населенного пункта Феневичи, возле остановки «Феневичи» производится выдача гуманитарной помощи.
Это кадры из Иванковского района Киевской области. Российские военные доставили сюда более 20 тонн гуманитарной помощи для местных жителей. Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода – это то, что сейчас жизненно необходимо людям по всей Украине. При этом российская армия продолжает спецоперацию. Высокоточными выстрелами накануне были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Всего за 16 дней российской операции уничтожено 3 213 военных объектов Украины.
«По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми». Жители Украины о гуманитарных коридорах – подробнее здесь.