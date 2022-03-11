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Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи

11 марта 2022 20:18
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Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.

Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи-1

В Сети появилось видео с беспилотника, на котором четко видно, что ВСУ и нацбаты не пропускают колонну автомобилей с мирными жителями из Чернигова. Тем временем, в ДНР продолжается эвакуация мирного населения. Из Сум, Тростянца и Краснополья смогли эвакуироваться уже более 20 тысяч человек. Накануне российские военные при поддержке войск ДНР и ЛНР полностью освободили Волноваху. Националисты до последнего прикрывались живым щитом: в местной больнице в качестве заложников они держали 150 пациентов и 43 ребенка. По заявлению представителя Народной милиции, это маленькая победа, которая совсем скоро приведет к установлению контроля и над Мариуполем. 

Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи-4

Уважаемые жители населенного пункта Феневичи, возле остановки «Феневичи» производится выдача гуманитарной помощи.

Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи-7

Это кадры из Иванковского района Киевской области. Российские военные доставили сюда более 20 тонн гуманитарной помощи для местных жителей. Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода – это то, что сейчас жизненно необходимо людям по всей Украине. При этом российская армия продолжает спецоперацию. Высокоточными выстрелами накануне были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Всего за 16 дней российской операции уничтожено 3 213 военных объектов Украины.

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Фотофакт

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