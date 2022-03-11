Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи

Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.

В Сети появилось видео с беспилотника, на котором четко видно, что ВСУ и нацбаты не пропускают колонну автомобилей с мирными жителями из Чернигова. Тем временем, в ДНР продолжается эвакуация мирного населения. Из Сум, Тростянца и Краснополья смогли эвакуироваться уже более 20 тысяч человек. Накануне российские военные при поддержке войск ДНР и ЛНР полностью освободили Волноваху. Националисты до последнего прикрывались живым щитом: в местной больнице в качестве заложников они держали 150 пациентов и 43 ребенка. По заявлению представителя Народной милиции, это маленькая победа, которая совсем скоро приведет к установлению контроля и над Мариуполем.

Уважаемые жители населенного пункта Феневичи, возле остановки «Феневичи» производится выдача гуманитарной помощи.