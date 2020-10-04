«Для родителей цена подъёмная». Сколько стоит питание в минской школе?

Новости Беларуси. Кто формирует меню в школах? И сколько стоят обеды? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто формирует меню в школах? И сколько стоят обеды? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
О цене. С 5-го класса – примерно 50 рублей в месяц. При этом действуют льготы для нескольких категорий детей. В их числе – инвалиды, дети из малообеспеченных семей и сельской местности.
Елена Полоневич, директор средней школы № 76 Минска:
Для родителей цена подъемная. Когда мы проводим в начале года родительские собрания, всегда ориентируем родителей на сумму не более 2,50 рублей в день. Это максимально. Это зависит от возраста ребенка. В это они и укладываются. Оплата идет через ЕРИП. Классные руководители отслеживают это питание, и по итогу недели родитель может увидеть, сколько у него осталось. Ушел он в плюс, в минус. И это все очень корректируется. Плюс, оплачивать через ЕРИП можно и буфетную продукцию.
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