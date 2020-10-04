«Для родителей цена подъёмная». Сколько стоит питание в минской школе?

Елена Полоневич, директор средней школы № 76 Минска:

Для родителей цена подъемная. Когда мы проводим в начале года родительские собрания, всегда ориентируем родителей на сумму не более 2,50 рублей в день. Это максимально. Это зависит от возраста ребенка. В это они и укладываются. Оплата идет через ЕРИП. Классные руководители отслеживают это питание, и по итогу недели родитель может увидеть, сколько у него осталось. Ушел он в плюс, в минус. И это все очень корректируется. Плюс, оплачивать через ЕРИП можно и буфетную продукцию.

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