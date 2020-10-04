Основатель Emaar Properties: «Я считаю, весь мир ошибался, а Беларусь была права»

Новости Беларуси. Его компания помогла превратить крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов из пустыни в город будущего, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До сих пор не побит рекорд возведенного им в Дубае самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа – 828 метров. При этом он не из семьи шейхов и всего добился сам. Евгений Поболовец, СТВ:

Emaar Properties – один из крупнейших застройщиков арабского мира. С главным инвестором компании с мировым именем встретилась моя коллега Яна Шипко. О философии успеха и планах в Беларуси – наше эксклюзивное интервью.

Яна Шипко, корреспондент:

Господин аль-Аббар, рада видеть вас в Беларуси. Сегодня вы дали старт мегапроекту. Опишите, что появится на этом месте в ближайшее время? Это будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире

Мохамед аль-Аббар, председатель совета директоров Emaar Properties:

Это удивительный момент в моей жизни. Обычно мы разрабатываем большую застройку, где возводим коммерческие центры, выставочные, строим отели, школы, парки, развлекательные зоны, резиденции. Что интересно, за последние 30 лет мы продемонстрировали хорошую работу, но в то же время учились совершенствоваться. В Минске мы используем лучший накопленный опыт и самые прогрессивные технологии, чтобы построить одну из самых инновационных зон в мире. Это редкая возможность – применить наши знания, передовые технологии и в результате улучшить качество жизни, это будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире. В это просто поверить, потому что мы готовы брать лучшее и успевать за развитием технологий. А если нет веры в успех в начале, то ничего не получится. Слава богу, во всех 40 странах, где мы работали, нам повезло делать проекты от сердца, и результат всегда превосходил наши ожидания. Руководитель Emaar Properties: инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро



Яна Шипко:

Я полагаю, после того как вы построили самое высокое здание в мире и реализовали столько успешных проектов, любая страна мечтает работать с вами. Почему выбрали Беларусь? Если нет лидера, который хочет прогресса, хочет делать больше для граждан, тогда я сомневаюсь, стоит ли начинать проект Мохамед аль-Аббар:

Я человек, который много попутешествовал: жил в Азии, Америке, у меня был бизнес в Африке. Беларусь особенная, я смотрю на нее все-таки как на молодое государство, которое обладает великолепными человеческими талантами, также хорошим потенциалом в экономике, чтобы показывать прогресс, потому что это молодая страна. Инфраструктура прекрасная, хорошая политика государства и экономический прогресс в последние годы. Президент стремится делать больше для страны, для людей. Без этого я не могу делать бизнес, потому что если нет лидера, который хочет прогресса, хочет делать больше для граждан, тогда я сомневаюсь, стоит ли начинать проект. И, конечно, красота Беларуси, которой я не перестаю восхищаться. Поэтому я начинаю строить здесь дом в следующем месяце для себя, жду с нетерпением, когда он будет готов, поэтому буду довольно-таки привязан к Беларуси.



Яна Шипко:

А где собираетесь жить, в столице или за городом?



Мохамед аль-Аббар:

У меня уже выбрано место. И готов дизайн. Это недалеко отсюда. На большом озере. В Дубае нет такой природы, и я хочу ей наслаждаться. «Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр Яна Шипко:

Всем известен вдохновляющий пример трансформации Дубая из пустыни в одного из значимых мировых игроков. Ваша компания внесла весомый вклад в это. Расскажите о первых шагах, каковы были ваши идеи, когда начинали? Можно строить отели, коммерческие центры, жилье, но что останется для людей?

Мохамед аль-Аббар:

Думаю, это комбинация верной государственной политики, экономики, развития инфраструктуры, опять-таки лидера, который хочет прогресса. Мы работали много, тяжело и честно, пытались сделать нечто особенное для общества. Можно строить отели, коммерческие центры, жилье, но что останется для людей? Чтобы семья могла выйти на прогулку, чтобы были развлечения, чтобы люди радовались жизни. Это история Дубая. И я могу спроецировать ее на Беларусь сейчас. Яна Шипко:

Вероятно, вы не боитесь рисковать? Мохамед аль-Аббар:

Ну, в таком прекрасном месте я бы рисковал всегда. Яна Шипко:

Правда? Мохамед аль-Аббар:

Да, легко идти на риск в Беларуси. Я работал во многих странах. Всегда во всем, что ни делаешь, рискуешь. Беларусь – надежное место для меня с большой уверенностью. Яна Шипко:

А можете поделиться с нами своей историей успеха? Есть стереотип, что в Эмиратах очень много богатых людей, но вы росли в совсем небогатой семье?

Мохамед аль-Аббар:

Я старший из 13 детей в семье. И да, мы жили бедно. Когда мне было 12 лет, 9 детей жили в одной комнате. Но я окончил институт, правительство дало мне стипендию, и я поехал учиться в университет в Сиэтл. Ну а после это тяжелая работа. Я поработал в Сингапуре. Нужно работать много, чтобы добиться успеха. Но в то же время я верю в Бога, и он должен быть на твоей стороне. Мой отец был капитаном судна, он не умел читать хорошо, но он был человеком принципа. Я спрашивал: «Как ты заключаешь контракты». А он отвечал: «Нет контрактов, есть только мое слово». И это так же важно и для меня. Ты должен все делать от сердца и пытаться-пытаться-пытаться. Я работал с 22 лет и только в 38 почувствовал, что начинаю двигаться вверх. Важно работать с хорошей командой. И каждый раз, когда сделал ошибку, извиняться. Бог может выбрать тебя, но если ты ленив, ничего не получится, нужно много работать. Яна Шипко:

Вы могли представить в детстве, что достигнете так многого? Мохамед аль-Аббар:

Нет, конечно, нет. Но и сейчас мне все равно. Я просто хочу продолжать свое дело. Многие спрашивают меня, что будет после Бурдж-Халифа? А я просто хочу поддерживать Бурдж-Халифа на уровне мирового класса. Яна Шипко:

Но никто так и не побил рекорд. Это до сих пор самое высокое здание в мире. Может быть, вы сами побьете? Кто-то должен построить здание выше. И я готов помочь. Знания и опыт нужно распространять Мохамед аль-Аббар:

Ко мне обращались, чтобы построить здание выше, и я отправил 25 своих инженеров, чтобы помочь им. Спрашивают: «Почему?». Кто-то должен построить здание выше. И я готов помочь. Знания и опыт нужно распространять. Яна Шипко:

А что чувствуете, когда смотрите на свое творение? Мохамед аль-Аббар:

Я просто счастлив и благодарен, что у меня получилось однажды построить это здание в пустыне. Мне нравится, когда люди с детьми улыбаются, глядя на небоскреб. И это дает им надежду, что в жизни можно многого достичь.

Яна Шипко:

Минск не кажется вам деревней в сравнении с небоскребами Дубая? Мохамед аль-Аббар:

Я люблю Минск, я люблю красоту этого города. Мне кажется, Минск один из самых красивых и чистых городов, где я бывал. Яна Шипко:

Чище Сингапура? Вы же там жили. Мохамед аль-Аббар:

Чище, чем Сингапур. Потому что люди здесь очень аккуратные. Я вижу это в зданиях, в том, как люди одеваются. А взгляните на природу! Я могу тут оставаться вечно. Сожалею, что из-за коронавируса мы начали позже, чем могли бы, работу здесь. Яна Шипко:

Год назад вы были в Беларуси, общались с Президентом. И вот вы снова здесь, несмотря на коронавирус, многие закрытые границы. Мохамед аль-Аббар:

В экономике может быть рост и спад, неважно, это проект на будущее. Я не боюсь коронавируса. Его не будет через год, через 9 месяцев, но планировать нужно сейчас. Не откладывать на потом. Это ведь на долгую перспективу. Яна Шипко:

Но в мире было много критики относительно мер Беларуси против коронавируса. Мохамед аль-Аббар:

Я считаю, весь мир ошибался, а Беларусь была права. Это осознают сейчас все. Нельзя останавливать экономику, потому что это катастрофа для людей. И сейчас я встречал премьер-министров многих стран, которые говорят: «Ни за что не остановим экономику».

Яна Шипко:

Важно, что ваш бизнес здесь будет социально ответственным, то есть вы создадите рабочие места. Что еще? Мохамед аль-Аббар:

Минимум 70 тысяч людей будут работать здесь. Инженеры, консалтинг… Специалисты, которые участвовали в нашем девелопинге в Дубае, обладают высокой квалификацией и потом востребованы во всем мире. Яна Шипко:

Вы собираетесь задействовать белорусских специалистов? Контрактники, инженеры, архитекторы будут отсюда. Это наша политика Мохамед аль-Аббар:

Материалы будут местные. Контрактники, инженеры, архитекторы будут отсюда. Это наша политика. Александр Лукашенко – руководителю Emaar Properties: ваша работа в Беларуси, инвестиции нам очень кстати Яна Шипко:

В этот раз вы приехали с сыном. И в соцсетях уже много шуток и догадок насчет того, собирается ли он искать белорусскую невесту? Мохамед аль-Аббар:

Мой сын женат, и у него два сына. Но мне понравилась шутка. Люди в Беларуси очень добрые. Яна Шипко:

Напоследок можете дать бизнес-совет нашим зрителям, как достичь мечты?