Что будет, если злоупотреблять фастфудом в школьном возрасте? Объясняет диетолог

Новости Беларуси. Школьную еду – и это закреплено законодательно – нельзя жарить, тем более во фритюре, а также коптить, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вместо уксуса, к примеру, при маринаде овощей используют лимонную кислоту. Категорически запрещены острые соусы – горчица, хрен, тонизирующие напитки, кофе, газировка. И, конечно же, фастфуд.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

К чему может привести чрезмерное употребление фастфуда?

Марина Попова, диетолог:

Мало того, что ведет к нарушению обмена веществ и, как следствие этого, к избытку массы тела, а потом – к ожирению. Кроме того, научно доказано, что употребление фастфуда снижает умственную активность клеток нервной системы. То есть дети, которые часто и в большом количестве едят фастфуд, намного хуже успевают в школе. «Выглядит, как будто обед в кафе». Как кормят детей в минской школе