Что будет, если злоупотреблять фастфудом в школьном возрасте? Объясняет диетолог
Новости Беларуси. Школьную еду – и это закреплено законодательно – нельзя жарить, тем более во фритюре, а также коптить, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вместо уксуса, к примеру, при маринаде овощей используют лимонную кислоту. Категорически запрещены острые соусы – горчица, хрен, тонизирующие напитки, кофе, газировка. И, конечно же, фастфуд.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
К чему может привести чрезмерное употребление фастфуда?
Марина Попова, диетолог:
Мало того, что ведет к нарушению обмена веществ и, как следствие этого, к избытку массы тела, а потом – к ожирению. Кроме того, научно доказано, что употребление фастфуда снижает умственную активность клеток нервной системы. То есть дети, которые часто и в большом количестве едят фастфуд, намного хуже успевают в школе.
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Дмитрий Боярович:
А иногда можно? Раз в месяц.
Марина Попова:
Понятное дело, что полностью, к сожалению, может не получится изолировать ребенка от еды. Фастфуд в обязательном порядке должен быть исключен из питания школьников. Причем если в школьных столовых, буфетах это сделано на законодательном уровне, то в семье нужно просто родителям проводить с детьми разъяснительную работу и не идти у них на поводу: не покупать чипсы, газировку сладкую, гамбургеры.
Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска (подробности здесь).