В Беларуси выздоровели 75 239 пациентов. Статистика по коронавирусу на 4 октября

Новости Беларуси. В Беларуси на 4 октября выздоровели и выписаны 75 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С положительным тестом зарегистрированы 80 295 человек. Медики продолжают работу по выявлению новых случаев заболевания. Проведено более 1 миллиона 900 тысяч исследований.