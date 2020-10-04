Прямой эфир

В Беларуси выздоровели 75 239 пациентов. Статистика по коронавирусу на 4 октября

04 октября 2020 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси на 4 октября выздоровели и выписаны 75 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выздоровели 75 239 пациентов. Статистика по коронавирусу на 4 октября-1

С положительным тестом зарегистрированы 80 295 человек. Медики продолжают работу по выявлению новых случаев заболевания. Проведено более 1 миллиона 900 тысяч исследований.

В Беларуси выздоровели 75 239 пациентов. Статистика по коронавирусу на 4 октября-4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Депутаты собирают предложения по обновлению Конституции
04 октября 2020 12:31

Депутаты собирают предложения по обновлению Конституции

В Минске наградили участников конкурса «Отличники войсковой разведки». Какой результат показала Беларусь?
04 октября 2020 12:25

В Минске наградили участников конкурса «Отличники войсковой разведки». Какой результат показала Беларусь?

Будет тепло, но ветрено, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
04 октября 2020 12:20

Будет тепло, но ветрено, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю