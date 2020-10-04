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Депутаты собирают предложения по обновлению Конституции

04 октября 2020 12:31
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Новости Беларуси. К работе по обновлению Конституции предлагают подключиться всем белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты собирают предложения по обновлению Конституции-1

Предложений ждут в Палате представителей. Здесь будет аккумулироваться вся информация от граждан.

Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами.

Депутаты собирают предложения по обновлению Конституции-4

Свои предложения белорусы могут направлять по электронной почте до 25 октября. 

# Конституция # общество # Фотофакт

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