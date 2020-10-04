Депутаты собирают предложения по обновлению Конституции

Новости Беларуси. К работе по обновлению Конституции предлагают подключиться всем белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К работе по обновлению Конституции предлагают подключиться всем белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложений ждут в Палате представителей. Здесь будет аккумулироваться вся информация от граждан.
Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами.
Свои предложения белорусы могут направлять по электронной почте до 25 октября.