Для приготовления шашлыка нужна мужская энергия! Любопытное мнение от Тамары Гвердцители

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:

Знаете, говорят, что только мужчины сидели за столом. На Кавказе не было столько женщин-артисток, певиц, женщин творческих профессий, но пели женщины всегда. Как женщина может не петь, когда она поет колыбельную, первую песню для любого человека в жизни. Просто мужчины свои бытовые песни, о чем поется в этих песнях, это очень мужские песни. Но то, что поется о весне, о любви, о детях – это все женские песни. Они такие нежные, такие красивые, в них есть зов. Так что я думаю, что это немного ошибочное мнение. Женщины очень музыкальны, обычно аккомпанировали своим супругам. Они сами прекрасно пели, у многих музыкальный слух есть, они знают эти песни. Из поколения в поколение это как-то передается.