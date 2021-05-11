Для приготовления шашлыка нужна мужская энергия! Любопытное мнение от Тамары Гвердцители

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, рассказала о национальных традициях.
Ольга Коршун, ведущая:
Грузины – поющая нация. А правда, что раньше (не в нашем веке) в Грузии могли петь и пели только мужчины?
Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:
Знаете, говорят, что только мужчины сидели за столом. На Кавказе не было столько женщин-артисток, певиц, женщин творческих профессий, но пели женщины всегда. Как женщина может не петь, когда она поет колыбельную, первую песню для любого человека в жизни. Просто мужчины свои бытовые песни, о чем поется в этих песнях, это очень мужские песни. Но то, что поется о весне, о любви, о детях – это все женские песни. Они такие нежные, такие красивые, в них есть зов. Так что я думаю, что это немного ошибочное мнение. Женщины очень музыкальны, обычно аккомпанировали своим супругам. Они сами прекрасно пели, у многих музыкальный слух есть, они знают эти песни. Из поколения в поколение это как-то передается.
Ольга Коршун:
Я с другой традицией согласна, что на Кавказе мясо, шашлык готовят только мужчины.
Тамара Гвердцители:
Это мужское дело, нужна мужская энергия.
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