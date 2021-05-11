Тамара Гвердцители впервые исполнила песню на белорусском! Почему именно «Чырвоная ружа»?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, поделилась мнением о песнях на белорусском.
Ольга Коршун, ведущая:
Несмотря на все запреты и пандемию вы приехали к нам в Минск, в этом концерте исполняете песню даже на белорусском языке. Мы давно ее ждали. Знаю, что вам буквально в каждом интервью задавали вопрос, когда уже будет песня на белорусском. Это белорусская народная песня. Почему именно ее выбрали?
Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:
Я обожала, когда ее Мулявин исполнял. Когда несколько лет тому назад «Песняры» приехали в Москву, мне предложили исполнить эту песню. Я спросила, как? Я в любом случае буду с акцентом петь эту песню. Она звучала, она такая прекрасная. Когда начинаешь чувствовать музыку, оказывается, что это все близко. Потом мы репетировали, такое прекрасное ощущение, прямо весь Кремль подпевал. Сейчас, конечно, я должна доучить, чтобы все было правильно.
Ольга Коршун:
Еще появятся у вас в репертуаре белорусские народные песни.
Тамара Гвердцители:
Обязательно. Такая красивая белорусская песня, музыка потрясающая.
Ольга Коршун:
Вы поете и на идише, и на итальянском, на грузинском. Чем музыкальный белорусский фольклор отличается от музыкального творчества других стран?
Тамара Гвердцители:
Славянская интонация общая, но белорусская интонация еще для меня очень теплая. Получается, что она близка и к каким-то балканизмам тоже, есть вся мелизматика. Мне понятен музыкальный язык, на котором основана белорусская песня. Я понимаю, что она прекрасна, она очень красивая, задушевная. В ней есть надлом, который очень нужен для народных песен. Такое ощущение, что ты понимаешь сразу, сразу оказываешься в магии этой музыки.
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