Тамара Гвердцители впервые исполнила песню на белорусском! Почему именно «Чырвоная ружа»?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, поделилась мнением о песнях на белорусском. Ольга Коршун, ведущая:

Несмотря на все запреты и пандемию вы приехали к нам в Минск, в этом концерте исполняете песню даже на белорусском языке. Мы давно ее ждали. Знаю, что вам буквально в каждом интервью задавали вопрос, когда уже будет песня на белорусском. Это белорусская народная песня. Почему именно ее выбрали?

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:

Я обожала, когда ее Мулявин исполнял. Когда несколько лет тому назад «Песняры» приехали в Москву, мне предложили исполнить эту песню. Я спросила, как? Я в любом случае буду с акцентом петь эту песню. Она звучала, она такая прекрасная. Когда начинаешь чувствовать музыку, оказывается, что это все близко. Потом мы репетировали, такое прекрасное ощущение, прямо весь Кремль подпевал. Сейчас, конечно, я должна доучить, чтобы все было правильно. Ольга Коршун:

Еще появятся у вас в репертуаре белорусские народные песни. Тамара Гвердцители:

Обязательно. Такая красивая белорусская песня, музыка потрясающая.