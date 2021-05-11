У каждого района были свои фишки. Рассказываем, как в Минске отпраздновали День Победы

Столица активно готовилась к празднованию Дня Победы. Город нарядили в праздничную форму. На опорах освещения появились пилоны и флаги, а улицы и площади украсили объемно-декоративные конструкции, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 2021 году город оформили в цвета флага Победы: красный, ярко-оранжевый, желтый и бордовый. Тюльпаны (один из символов праздника) дополнили праздничное оформление главной площади страны. Возле Дома правительства появились «Звезды», которые для многих стали оригинальной фотозоной. Площадь Независимости украсила двенадцатиметровая арт-свеча. На них черно-белые архивные фотографии последних дней войны. На Октябрьской площади появилась необычная художественная композиция – высокие и яркие буквы собраны в лозунг «С Днем Победы 9 Мая!».

Один из главных праздников страны был масштабным. Праздничный план включил в себя более 170 мероприятий, в том числе культурных и спортивных. Празднования в Минске развернулись на 16 открытых площадках. У каждого района – свои фишки и знаковые события.

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:

Мы поздравили ветеранов на дворовых территориях, были импровизационные концертные площадки, на которых поздравляли и сотрудники администрации, и общественные объединения, организации наших участников Великой Отечественной войны, узников малолетних с великим праздником. В финале праздника у нас состоялся в Лошицком усадебном комплексе большой районный праздник «Любим, гордимся, помним», где прошли как концертная программа, так и спортивные состязания, была импровизационная сцена в виде машины, там исполнялись военные песни. Прошла совместная акция администрации Ленинского района и районной организации «Белая Русь» – мероприятие «Вальс Победы», где играли оркестры учреждений и организаций Ленинского района.

Территория Центрального района столицы стала самой масштабной площадкой республиканских и городских торжеств. Военно-патриотический праздник развернулся около Мемориальной арки на центральном входе в парк Победы.

Маленьких и взрослых гостей праздника ожидали выступления солистов и творческих коллективов Вооруженных Сил, солдатская каша и чай, выставка военной техники и вооружения, катание на военных автомобилях и спецмашинах, многочисленные интерактивные площадки и показательные выступления военнослужащих.

В рамках акции «Спасибо за Победу» союзная молодежь Фрунзенского района поздравила с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая на территории трех парков района прошли массовые гуляния, посвященные 76-й годовщине Победы. Появились в столице и спортивные площадки: гиревой спорт, силовые тренажеры (площадка воркаут), метание колец, эстафеты для детей, футбол, фигурное вождение на велосипеде, дартс, шашки, шахматы, а также прошел мастер-класс по оздоровительной гимнастике.

К празднованию подключилась и городская организация БРСМ. Еще в середине апреля стартовала патриотическая акция «Мы памятаем» по благоустройству памятников, обелисков и воинских захоронений на территории Минска. Генеральная уборка продлилась по 9 мая включительно. Союз молодежи возложил цветы к стеле, участие приняли более 200 членов БРСМ.