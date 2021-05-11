Разбирают песни по словам, чтобы передать отношение к празднику. Как в белорусской школе готовились к 9 Мая?

Новости Беларуси. 9 Мая отмечают каждый год, несмотря ни на что, потому что этот день дался нам слишком тяжело, чтобы просто пропустить его в череде праздников. В Крупках мероприятия начались еще задолго до 9 мая, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. С поздравлениями посещали ветеранов, украшали город, провели благоустройство и ремонт памятников. Уже прошли традиционный митинг памяти и автопробег по местам воинской славы. Провели также легкоатлетический кросс, посвятив его Дню Победы, но самые главные мероприятия прошли именно 9 мая.

Андрей Воробьев, заместитель председателя Крупского райисполкома:

Мы собирались около обелиска погибшим землякам, прошел митинг-реквием, затем в парке был организован флагмоб – в этом году 9 Мая совпало с Днем государственных символов. Это мероприятие показало поддержку нами, нашей молодежью тех символов, под которыми мы живем на мирной белорусской земле. В парке была организована концертная программа, сценические площадки, которые организовала наша молодежь, учащиеся. В вечернее время – неоновое шоу для молодежи. А завершением этих мероприятий стало традиционное исполнение песен «Бессмертный полк» и «День Победы». Поверьте, за годы исполнения не было равнодушных людей, которые бы не подходили со слезами на глазах, не подхватывали эту песню.

К концерту активно готовились в детской музыкальной школе искусств. Ребята оттачивали каждую ноту. Такие выступления для них всегда волнительны. У многих воевали дедушки и бабушки, им хочется сказать «спасибо за мирное небо» в песне, чтобы создать настроение великого праздника. Многие из девочек выступили на Дне Победы не впервые, поэтому понимали, насколько это ответственно, насколько важно не просто спеть, а дать определенную эмоцию.

Наталья Мисаченко, преподаватель Крупской детской школы искусств:

Прежде всего, мы говорим про текст. Я спрашиваю: а вы знаете, какой праздник у нас скоро? Большинство, конечно, знает. Вспоминаем историю, с кем была война. Они отвечают, мы разбираем песню по словам, чтобы они могли передать не только музыку, но и текст, свое отношение к этому празднику. Есть такие, кто еще не проходил по истории, это младшие. Другие дети тогда начинают им объяснять, говорят: как же ты не знаешь, что когда-то была война, что наша страна участвовала, что столько людей погибло? Это не просто, вышли в парк, погуляли, поели сладкой ваты – это память об ушедших, о прадедушках. Мы не говорим «дедушки», потому что для нынешнего поколения это уже прадедушки. Мы ходим поздравлять ветеранов, они их видят. Они сочувствуют этим событиям.

Конечно, не всегда все идет гладко. Но хор – это единый организм, поэтому общий язык находится. На репетиции девочки бегали охотно, а на вопрос, что за праздник такой, День Победы, отвечают просто: самый главный и важный, ведь он напоминает о том, какой ценой досталось мирное небо. Юлиана Синицина, воспитанница Крупской детской школы искусств:

Когда наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне.

Татьяна Громенкова, воспитанница Крупской детской школы искусств:

Очень важный праздник. Там воевала моя прабабушка Мотя. Она выжила, умерла в 98 лет. Для меня это очень важный праздник, наверное, даже самый любимый.

Юлиана Синицина:

Почувствовать то, что наши прадеды победили, что если бы не было Победы, то, может, и нас не существовало бы. Истории были рассказаны не только через песни. Была организована также выставка картин на военную тематику. Их ребята создавали не одну неделю. Например, Татьяна Закревская нарисовала судьбу своей прабабушки. Она работала на советском военном заводе, будучи еще юной девушкой.

Татьяна Закревская, воспитанница Крупской детской школы искусств:

Я нарисовала картину на тему 9 Мая, вдохновилась своей бабушкой. Она была немкой и работала на заводе. Там были станки и кислородные баллоны. Они постоянно носили эти баллоны, их очень плохо кормили. Моей бабушке было тогда 15 лет. Хотела показать, какие суровые были годы и как сложно было бабушке и людям. Черно-белая – это суровая, холодная гамма. Этим я хотела передать, что в то время было очень тяжело и обидно.

Для девушки это не просто картина, а судьба дорогого и любимого человека, воплощенная на полотне, чтобы сохранить историю и ни в коем случае не забыть. Сюжеты для таких фронтовых зарисовок ребята выбирали самые разные. Часто обращались к военным сражениям, ведь именно там добывалась Победа.

Галина Пахомова, преподаватель Крупской детской школы искусств:

Мы участвуем в праздничных мероприятиях ко Дню Победы ежегодно. Иногда это выглядит как пленэр, когда дети заранее придумывают сюжет и потом его в парке вместе с выставкой дорисовывают. Параллельно идет выставка, рядом сидят дети и работают над следующим сюжетом, который сами выбирают. Ребенок обычно выбирает сюжет сам. Некоторые дети предпочитают боевые действия, обычно мальчики. Они любят нарисовать танковый бой, как Влад, например. Здесь сражаются солдаты, едут танки, летят самолеты, взрывы. Или, например, Никита. У него боец, который сражается с танком в одиночку, на него налетает самолет.

А девочки выбирают более гуманные сюжеты. Это может быть портрет ветерана или портрет героя-прадедушки. Если ребенок затрудняется правильно поставить руки, наклонить голову или нарисовать форму, то мы изучаем вопрос, смотрим, как выглядела советская форма, чем отличалась советская каска, какого цвета была одежда, какое было оружие, если нужно.

Владислав Потемкин, воспитанник Крупской детской школы искусств:

Я рисую сцену боя, где советские солдаты отбиваются от фашистов. Я считаю, что люди умирали не зря, чтобы мы сейчас жили хорошо, поэтому я начал рисовать именно сцену боя. У меня нарисован солдат крупным планом, где он нацелен на врага, где едет танк. Здесь нарисовал окопы, где сидят солдаты. Рисую я работы на 9 Мая каждый год. Придумать, что должно быть в этой работе, гораздо сложнее, чем рисовать обычную работу. Я не знаю, как это все было на самом деле, и продумать это гораздо сложнее.

Ребята обычно создают работы охотно. И пусть много картин уже написано, каждый видит и чувствует те страшные события по-разному. В Крупках война оставила свой неизгладимый след. Район три дня освобождался от немецко-фашистских захватчиков, поэтому историю героизма могут рассказать почти в каждой семье. Собрать их все воедино постарались в Крупском историко-краеведческом музее. Здесь запустили проект «Люди, подарившие нам мир».

Алла Сасина, научный сотрудник Крупского историко-краеведческого музея:

Эта акция посвящена судьбам семей, в сердцах которых Великая Отечественная война оставила свой след. Наши бабушки, дедушки, прадеды ежедневно совершали свой тяжелый подвиг. Эта акция направлена на то, чтобы наше поколение помнило, видело и гордилось своими героями. В акции может принять участие любой желающий, для этого всего лишь нужно принести фотографию в наш музей либо отправить фото на наш электронный адрес или в социальные сети.

9 мая на нашей экспозиции в лесу «Прифронтовом» в рамках патриотического проекта прошла эта выставка «Люди, подарившие нам мир». Здесь фотографии за несколько лет – акция ежегодная, начинается с 2015 года. Совсем недавно принесли фотографии – Ярошевич, Барабанов, Рыбачонок. В этом году появился очень интересный экспонат, его принес Ходасевич Федор Александрович, – эрзац-валенки. Он прочитал в газете, что у нас проводится патриотическая акция и принес такой интересный экспонат.