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В результате схода тепловоза в Ленобласти погиб машинист

14 сентября 2025 13:23
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В результате схода тепловоза в Ленобласти погиб машинист-0

В Гатчинском округе Ленинградской области в близи станции Семрино сошел с рельсов одиночный тепловоз. Об этом пишет ТАСС.

В результате машинист оказался зажат в кабине и умер в машине скорой помощи. Власти усиливают меры безопасности на транспорте.

Для возобновления дорожного движения направлены силы, увеличено количество автобусов на маршруте Луга – Гатчина – Санкт-Петербург, информация передается голосовыми объявлениями на станциях.

Ранее в этот день на линии Строганово – Мшинская произошел сход тепловоза с 15 пустыми цистернами. Пострадавших нет, следствием рассматривается версия диверсии.

Фото: pixabay

# ЧП # Россия # общество # Следственный комитет РФ

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