«Какие-то части от алтаря». Что удалось спасти, а что не уцелело на пожаре в Будславе

Новости Беларуси. К подробностям пожара в Будславском костеле. Католическая церковь объявила сбор средств на восстановление храма. С огнем боролись несколько часов. Но здание серьезно пострадало. Обрушилась крыша над центральным нефом. Есть угроза других разрушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтерам удалось вынести многие ценные вещи. Спасена и главная икона белорусских католиков – образ Матери Божией Будславской. С подробностями Анна Куртасова.

Дым в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии местные заметили незадолго до утренней службы. О пожаре незамедлительно сообщили в МЧС. К приезду спасателей неравнодушные жители уже помогали выносить ценные вещи. Сложно поверить, что здание, в которое во время Великой Отечественной войны чудом не попала ни одна бомба, постигнет такая судьба. Новость о возгорании костела многие католические верующие воспринимают как личную трагедию. Некоторые приехали на помощь даже из Минска.

Мы з сям’ёй не ўтрымаліся, з Мінска прыехалі, каб тут памаліцца. Гэта балюча. Ніхто не можа ўседзіць на месцы проста. У каго атрымалася, той прыехаў.

Все помогали, все участвовали. Выносили, кто что мог, тот помогал. Что-то выносили, но то, что давали в руки, тяжело даже сказать, что было. Какие-то части от алтаря, что-то было. Выносили какие-то записи. Прибывшие спасатели обнаружили задымление на верхних этажах костела. Пламя тушили более трех часов. Около 11:00 спасатели сообщили о локализации пожара. Но к этому моменту огонь полностью уничтожил крышу здания.

Анна Куртасова, корреспондент:

На месте пожара работало более 20 единиц техники: автоцистерны, лестницы, понадобились и два подъемника. К месту ЧП прибыли расчеты из четырех районов и даже из Минска. Первые спасатели у костела были около 8:00. Пламя тушили более трех часов. При помощи волонтеров из костела удалось вынести литургические принадлежности, книги, предметы интерьера. Первым делом спасали уникальную икону, одну из наиболее почитаемых католических святынь – образ Божьей Матери Будславской. Ее вместе с другими вещами перенесли в безопасное место. Сейчас образ находится в одном из помещений рядом с костелом.

Олег Буткевич, председатель Конференции католических епископов в Беларуси:

Гэта святыня сапраўды гістарычная – Выява Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якая вякамі на гэтым месцы збірала ўшанаванні ад веруючых людзей, не толькі каталіцкага касцёлу, увогуле хрысціянаў. На сёння дзякаваць Богу, што гэты абраз захаваўся. Ён быў захаваны і не пацярпеў ад агню. Канешне, найбольш пацярпела сама святыня. Мы наперадзе маем перад сабой вялікае заданне – зараз нейкім чынам гэту святыню аднавіць. Пожарные дежурили возле тех реликвий, которые эвакуировать из костела было невозможно, а это деревянный алтарь и оригинальный орган XVIII века.

Виталий Пекурин, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Сообщения в подразделения МЧС поступили сегодня в 7:47. Через четыре минуты первое прибывшее подразделение уже было на месте пожара. По прибытии было установлено, что горят деревянные конструкции в скрытых полостях между перекрытием и покрытием здания.

Будславский костел считается духовным центром для белорусских католиков, а также памятником архитектуры XVII века. С 1990-х годов здесь собираются пилигримы со всех регионов и соседних стран. В середине XX столетия костел получил особый статус – титул малой базилики. Всего в мире такой титул имеют около 2 тысяч церквей.

Мы сами католики. Это очень трагическое событие, потому что на самом деле это очень важное место для всех католиков, особенно тех, кто находится в Минской и Могилевской диоцезии. Уже начались сборы. Максимально надеемся, что это принесет пользу. И надеюсь, что никто не останется равнодушным к этому событию.