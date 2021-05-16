Всё о святыне в Будславе. Как будут спасать горевший костёл?

Новости Беларуси. Трагедия для всей Беларуси. Во вторник, 11 мая, произошел пожар в одном из самых величественных костелов – Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В произошедшей трагедии многие видят особый смысл. Особенно в период, когда то и дело вспыхивают на карте мира новые военные конфликты и гибнут люди. Белорусы должны быть сильнее и быть единым народом, как это произошло в день ЧП в Будславе. Благодаря слаженным действиям удалось избежать худшего. Храм устоял, спасены и все реликвии. Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Будслав.

Латинское слово «санктуриум», которым называют костел, переводится как «святое место». Согласно древней легенде в 1588 году над монашескими кельями произошло невиданное божественное знамение – из сияющего облака появилась Дева Мария с младенцем на руках. Здесь и стали возводить храм. В наши дни, в 1994 году, папа Римский Иоанн Павел II присвоил костелу титул малой базилики. Особый ранг подчеркивает важное значение для христианства.

Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:

Храм включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, это объект всемирного значения, который очень важен для государства, белорусского народа.

Храм всему миру стал известен и благодаря иконе Божьей Матери. Это один из самых почитаемых образов Богородицы. В XVII веке папа Римский Климентий VIII подарил образ воеводе виленскому. Вскоре икону и привезли в Будслав. В 1998 году была коронована: образ обладает чудодейственной силой. Помолиться в Будслав едут со всех концов света, многие идут пешком.

Преодолевая сотни километров, чтобы прийти к святому образу в канун его праздника – Будславского феста. Фестиваль в списке нематериального наследия ЮНЕСКО, в начале июля он собирает людей разных вероисповеданий, тысячи паломников приезжают сюда поклониться святыне. И, конечно, дом той самой Марии Яблонской в эти дни тоже полон гостей.

Мария Яблонская, жительница Будслава:

У меня дома спать негде. Во дворе униаты спят, палатки ставлю. Самой спать негде. С удовольствием это было. Уже известно, что Будславский фест, несмотря на пожар, и в этом году состоится в привычные для него дни. Спасена и главная святыня, икона Божьей Матери. Ее первой вынесли из горящего храма.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Где сейчас находится чудотворная икона? Священнослужители точные координаты не называют в целях безопасности образа, но чуть позже здесь, в старом храме, возобновят службы. Там же прихожане смогут преклониться святыне.

Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии:

В старом костеле есть возможность, он не пострадал, над ним отдельная кровля, поэтому планируем, когда будет возможность. Все богослужения, икона будут там.

Сегодня на 23-метровой высоте альпинисты помогают расчищать крышу костела. Точнее то, что от нее осталось. В некоторых местах ее и вовсе нет, и храм буквально обнажен, поэтому работать приходится быстрыми темпами. Погода дождливая, надо временно укрыть костел хотя бы пленкой и дать зданию просохнуть. Обнажилась и старинная кладка – кирпичик к кирпичику выкладывали мастера более четырех веков назад. О том, как строили храм, историю в семье Яблонских передают из поколения в поколение.

Мария Яблонская:

С болота брали глину. Там, наверное, очень качественная глина. Строили на совесть. Своды крепкие, уверяют эксперты, должны выстоять. Окончательно станет понятно после детального обследования.

Старинные люстры не выдержали огненного напора и едва удерживаются на весу. Пожарные дежурили возле тех реликвий, которые эвакуировать из костела было невозможно, а это деревянный алтарь и оригинальный орган XVIII века. Они спасены. На музыкальный инструмент пока установят датчики влаги. Когда деревянный материал высохнет, эксперты приступят к восстановлению уникального звучания, созданного мастерами времен барокко.

Наталья Хвир:

Действительно, пострадала кровля, но я думаю, что в ближайшее время работы будут выполнены. Если не удастся успеть до холодов, сделать постоянную кровлю, будет идти речь о временной. Мы, Министерство культуры, совместно с католической церковью и местными властями прилагаем максимум усилий, чтобы и ценности, и сам объект находился в безопасности. Епископ Казимир Великоселец о Будславском костеле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»