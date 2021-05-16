Эксперт в сфере безопасности об учениях у границ Беларуси: многие наши граждане недооценивают тяжёлые последствия приготовлений
Новости Беларуси. История – штука, которая имеет свойство повторяться. Накануне трагической даты 22 июня, а в 2021 году будет 80-летие начала Великой Отечественной войны, мы вспоминаем события 1941-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Что тогда происходило на внешнем контуре? Параллели поможет провести профессор Александр Ивановский.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Мы действительно находимся в рамках Договора о коллективной безопасности, у нас есть сектор ответственности – это наша территория. Естественно, это не проходит мимо мнения, анализа военно-политической обстановки, геополитической руководства страны и Вооруженных Сил. Это прямое дополнение к тем мероприятиям, которые проводились в августе, когда учения проводились на территории Польши, когда Дуда сказал, что они готовы были бы взять под свое покровительство часть территории белорусской. Ну а в материалах, которые пишут, там интересы гораздо более широкие и касаются Смоленских ворот.
Александр Ивановский:
К сожалению, многие наши граждане недооценивают этих всех действий, приготовлений и тяжелых их последствий. А ведь мы, по существу, находимся в предвоенной стадии, когда идет разговор о строительстве таких объектов. Проведение учений практически регулярных, когда практически непрерывно проводятся учения у наших границ, идут нарушения воздушного пространства. Ну и где та гарантия, что даже случайные события, которые, может быть, будут неожиданными, не приведут к каким-то более тяжелым последствиям?
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Александр Ивановский:
Усмешки наших, скажем так, оппонентов свядомых, которые делают вид, что ничего не происходит, но если они вообще не получали соответствующего образования и не читали книжек по истории, не разбирали историю военного искусства (как это все начинается), не владеют современными доктринами и концепциями, то это совершенно не означает, что те люди, которые в нашей стране отвечают за ее безопасность, должны смотреть на это дело и смотрят их глазами. В Беларуси очень тщательно отслеживают все эти изменения. Мы изучали историю военного искусства и историю нашей страны.
Строительство такого объекта – это не одномоментное использование, а рассчитано на долгую перспективу и является стратегией продвижения 25 стран Запада на восток. Я бы им советовал почитать Гудериана, который написал воспоминания о войне с Советским Союзом, когда он оценивал, чем это закончится. Они там анализировали Наполеона и других нападавших на Российскую Империю. Проблемы, которые они подымают, очень серьезные. И, конечно, это одно из звеньев цепи, которая осуществлялась в рамках августа и последующих событий.