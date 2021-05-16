Эксперт в сфере безопасности об учениях у границ Беларуси: многие наши граждане недооценивают тяжёлые последствия приготовлений

Новости Беларуси. История – штука, которая имеет свойство повторяться. Накануне трагической даты 22 июня, а в 2021 году будет 80-летие начала Великой Отечественной войны, мы вспоминаем события 1941-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Что тогда происходило на внешнем контуре? Параллели поможет провести профессор Александр Ивановский.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Мы действительно находимся в рамках Договора о коллективной безопасности, у нас есть сектор ответственности – это наша территория. Естественно, это не проходит мимо мнения, анализа военно-политической обстановки, геополитической руководства страны и Вооруженных Сил. Это прямое дополнение к тем мероприятиям, которые проводились в августе, когда учения проводились на территории Польши, когда Дуда сказал, что они готовы были бы взять под свое покровительство часть территории белорусской. Ну а в материалах, которые пишут, там интересы гораздо более широкие и касаются Смоленских ворот. Александр Ивановский:

К сожалению, многие наши граждане недооценивают этих всех действий, приготовлений и тяжелых их последствий. А ведь мы, по существу, находимся в предвоенной стадии, когда идет разговор о строительстве таких объектов. Проведение учений практически регулярных, когда практически непрерывно проводятся учения у наших границ, идут нарушения воздушного пространства. Ну и где та гарантия, что даже случайные события, которые, может быть, будут неожиданными, не приведут к каким-то более тяжелым последствиям? «Мы знаем и про «случайные» полеты накануне Великой Отечественной войны». Игорь Король прокомментировал учения НАТО у границ Беларуси