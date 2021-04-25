«Божественный праздник – это чистота души». Православные Беларуси празднуют Вербное воскресенье

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Праздник посвящен событию, описанному в Евангелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичном храме в честь иконы Державной Божией Матери литургию возглавил владыка Вениамин – Патриарший экзарх всея Беларуси. Он отметил, что этот день верующим рекомендуется провести в общении друг с другом и с Богом, подумать о своей жизни и совершить что-то доброе. Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве

В целом же освятить вербы по всей стране собрались тысячи верующих. А для тех, кто не смог присутствовать на богослужении лично, была организована прямая трансляция.

Мы стараемся с семьей, семья у нас уже разрастается, стараемся приходить и деткам это объяснять. Возле храма, в храме полнота такая появляется. Ради вот этих даже эмоций, чувств, которые касаются нас вот в этот праздник, нужно приходить, потому что мы забираем эту частичку, приносим в мир кому-то это и таким образом распространяем эту радость.

Божественный праздник – это чистота души. В церковь приходишь – и хорошо себя чувствуешь. Хожу всегда на все праздники божественные.