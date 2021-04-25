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Несмотря на снег, ветер и град. 200 человек присоединились к забегу «Эко-трейл» в Минске

25 апреля 2021 13:33
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Новости Беларуси. 25 апреля 200 любителей спорта в пяти возрастных категориях вышли на улицы Минска, чтобы поучаствовать в забеге «Эко-трейл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт проходил впервые, его цель – привлечь внимание общества к вопросам экологии.

Несмотря на снег, ветер и град. 200 человек присоединились к забегу «Эко-трейл» в Минске-1

Трасса протянулась вдоль Цнянского водохранилища, через парковые и лесные дороги. Атлеты могли выбрать удобную для себя дистанцию: 8800 метров или 15 километров. Правда, условия для бега были не самые легкие. Погода подготовила испытание снегом, ветром и градом. Но на помощь спортсменам пришла федерация легкой атлетики: на финише участников ждали не только чай и кофе, но и теплая баня. Также не обошлось без подарков для победителей и памятных медалей для каждого.

Несмотря на снег, ветер и град. 200 человек присоединились к забегу «Эко-трейл» в Минске-4

Вероника Гресь, генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:
Его идея в том, чтобы соединить экологию и сам по себе бег. Чтобы участники прочувствовали дистанцию, что в Минске можно тоже проводить хорошие трейлы в рамках самого города. Действительно, красивый ландшафт, который будет ждать участников по всей трассе, по всей ее длине, и, конечно же, хорошие эмоции. Плюс ко всему мы выступаем за активизацию здорового образа жизни и тем самым продолжаем увеличивать количество забегов, которые мы проводим и в городе Минске, и по городам Беларуси.

Несмотря на снег, ветер и град. 200 человек присоединились к забегу «Эко-трейл» в Минске-7

Федерация легкой атлетики часто проводит такие соревнования. Самый крупный старт – осенний Минский полумарафон. А 8 мая все желающие бесплатно могут поучаствовать в забеге, посвященному Дню Великой Победы. Организаторы обещают интересную трассу с препятствиями: грязь, барьер-стена, водная преграда и не только. Соревнования пройдут в столичном парке Победы.

# Государственная политика в области спорта # общество # Вероника Гресь # Фотофакт

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