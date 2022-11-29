Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем

Новости Беларуси. В Минске в эти минуты прощаются с Владимиром Макеем. Министра иностранных дел Беларуси не стало в минувшую субботу, 26 ноября. Гражданская панихида проходит в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родные, друзья, коллеги, высшие должностные лица страны и простые белорусы, у которых болью в сердце отозвалась эта утрата, провожают в последний путь выдающегося политического деятеля. Человек, который любил свою Родину и служил ей. Более 10 лет Владимир Макей возглавлял МИД. Коллеги без преувеличения называют его великим человеком.

Настоящий патриот и виртуозный дипломат, Владимир Макей снискал авторитет в своей стране и на мировой арене. Бесконечный список соболезнований поступило в адрес родных и близких от представителей органов власти, общественных и политических деятелей Беларуси и из-за рубежа.