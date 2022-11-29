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Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем

29 ноября 2022 07:51
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Новости Беларуси. В Минске в эти минуты прощаются с Владимиром Макеем. Министра иностранных дел Беларуси не стало в минувшую субботу, 26 ноября. Гражданская панихида проходит в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем-1

Родные, друзья, коллеги, высшие должностные лица страны и простые белорусы, у которых болью в сердце отозвалась эта утрата, провожают в последний путь выдающегося политического деятеля. Человек, который любил свою Родину и служил ей. Более 10 лет Владимир Макей возглавлял МИД. Коллеги без преувеличения называют его великим человеком.

Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем-4

Настоящий патриот и виртуозный дипломат, Владимир Макей снискал авторитет в своей стране и на мировой арене. Бесконечный список соболезнований поступило в адрес родных и близких от представителей органов власти, общественных и политических деятелей Беларуси и из-за рубежа.

Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем-7

Теперь его земной путь завершен, и он навсегда останется в родной Беларуси, как и память о нем и его делах. Скорбная весть о скоропостижной кончине главы внешнеполитического ведомства повергла в шок 26 ноября. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году. Его имя навсегда вписано в историю суверенной Беларуси. Похоронят дипломата на Восточном кладбище Минска.

# Некролог # общество # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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