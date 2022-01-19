Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?
Новости Беларуси. В Свислочи открыли объект совершенно нового для города формата – многопрофильный спортивно-образовательный центр. Комплекс разместился в здании бывшей школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Многопрофильный центр – еще и пример рационального использования потенциала райцентра. Ведь здесь четыре года назад располагалась школа. Но поскольку на тот момент три подобных учреждений образования Свислочи были загружены лишь на 40 %, самое старое здание решили закрыть.
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Вопрос этой свислочской школы ровно год назад звучал и на самом высоком уровне. Судьбой пустующего здания на встрече с Президентом интересовалась студентка филфака БГУ Алла Валюк. Уроженка Свислочи подняла не самый очевидный среди молодежи вопрос – участь невостребованных построек. Волнение девушки за инфраструктуру малой родины Александр Лукашенко оценил и обещал – решение будет найдено.
Алла Валюк, студентка филологического факультета БГУ:
Я сама окончила школу в 2017 году, уже в 2018 году мою школу закрыли. Здание, между прочим, полностью отремонтировано, там крыша, душевые, все полностью, оно сейчас просто стоит. Его никто не может купить, ничего с ним не происходит. Даже спортзал хороший, хорошие помещения, это из личного опыта, не просто из головы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Берешь?
Алла Валюк:
Я согласна.
Александр Лукашенко:
А вот вице-премьер как раз здесь есть. Возьми координаты и обрати внимание на это. Это вопрос правительства. Поэтому передайте вице-премьеру координаты, если, конечно, вы серьезно говорите. Мы рассмотрим предложения ваши и ваших товарищей.
Алла Валюк:
Хорошо, спасибо большое.
Александр Лукашенко:
Вопрос очень правильный, мы этим как раз сейчас занимаемся.
Алла Валюк:
Спасибо.
Они смастерили роборуку и у них есть собственный YouTube-канал. Посмотрите, какой кружок робототехники открылся в Свислочи – читайте здесь.
Между тем работа над актуализацией бывшей школы непублично велась еще за год до этой встречи. Уже тогда начали планировать реконструкцию старого здания под многопрофильный спортивно-образовательный центр.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Это прежде всего сделано для того, чтобы, первое, раскрыть тот внутренний потенциал, который в каждом из нас есть. И второе, чтобы создать условия для организации досуговой деятельности, для различных групп населения, для людей, у которых различные интересы.
Жители искренне рады такому подарку для досуга и спорта. А потому есть все шансы полагать, что новый комплекс точно станет местом притяжения.