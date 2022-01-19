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Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?

19 января 2022 18:59
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Новости Беларуси. В Свислочи открыли объект совершенно нового для города формата – многопрофильный спортивно-образовательный центр. Комплекс разместился в здании бывшей школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Тренажеры поставили, теннис есть». В Свислочи открыли многопрофильный центр для досуга всей семьи – читайте здесь.  

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-1

Многопрофильный центр – еще и пример рационального использования потенциала райцентра. Ведь здесь четыре года назад располагалась школа. Но поскольку на тот момент три подобных учреждений образования Свислочи были загружены лишь на 40 %, самое старое здание решили закрыть.  

«Отсюда будут известные спортсмены вырастать». Караев о спортивно-образовательном центре в Свислочи – читайте здесь.  

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-4

Вопрос этой свислочской школы ровно год назад звучал и на самом высоком уровне. Судьбой пустующего здания на встрече с Президентом интересовалась студентка филфака БГУ Алла Валюк. Уроженка Свислочи подняла не самый очевидный среди молодежи вопрос – участь невостребованных построек. Волнение девушки за инфраструктуру малой родины Александр Лукашенко оценил и обещал – решение будет найдено.  

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-7

Алла Валюк, студентка филологического факультета БГУ:   
Я сама окончила школу в 2017 году, уже в 2018 году мою школу закрыли. Здание, между прочим, полностью отремонтировано, там крыша, душевые, все полностью, оно сейчас просто стоит. Его никто не может купить, ничего с ним не происходит. Даже спортзал хороший, хорошие помещения, это из личного опыта, не просто из головы.   

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Берешь?  

Алла Валюк:   
Я согласна.  

Александр Лукашенко:  
А вот вице-премьер как раз здесь есть. Возьми координаты и обрати внимание на это. Это вопрос правительства. Поэтому передайте вице-премьеру координаты, если, конечно, вы серьезно говорите. Мы рассмотрим предложения ваши и ваших товарищей.  

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-13

Алла Валюк:  
Хорошо, спасибо большое. 

Александр Лукашенко:  
Вопрос очень правильный, мы этим как раз сейчас занимаемся.  

Алла Валюк:   
Спасибо.  

Они смастерили роборуку и у них есть собственный YouTube-канал. Посмотрите, какой кружок робототехники открылся в Свислочи – читайте здесь.  

Между тем работа над актуализацией бывшей школы непублично велась еще за год до этой встречи. Уже тогда начали планировать реконструкцию старого здания под многопрофильный спортивно-образовательный центр. 

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-16

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:  
Это прежде всего сделано для того, чтобы, первое, раскрыть тот внутренний потенциал, который в каждом из нас есть. И второе, чтобы создать условия для организации досуговой деятельности, для различных групп населения, для людей, у которых различные интересы.  

Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?-19

Жители искренне рады такому подарку для досуга и спорта. А потому есть все шансы полагать, что новый комплекс точно станет местом притяжения.  

# Социальная инфраструктура # общество # Галина Буро # Александр Лукашенко # Александр Версоцкий # Александр Гуштын # Янина Корольчик # Алла Валюк # Александр Барауля # Юрий Караев # Валентина Харченко # Анна Аникей # Алена Степанчук # Никита Тарасевич # Егор Циванюк # Фотофакт

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