Для людей с разными интересами. Как из бывшей школы в Свислочи сделали спортивно-образовательный центр?

Новости Беларуси. В Свислочи открыли объект совершенно нового для города формата – многопрофильный спортивно-образовательный центр. Комплекс разместился в здании бывшей школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тренажеры поставили, теннис есть». В Свислочи открыли многопрофильный центр для досуга всей семьи – читайте здесь.

Многопрофильный центр – еще и пример рационального использования потенциала райцентра. Ведь здесь четыре года назад располагалась школа. Но поскольку на тот момент три подобных учреждений образования Свислочи были загружены лишь на 40 %, самое старое здание решили закрыть. «Отсюда будут известные спортсмены вырастать». Караев о спортивно-образовательном центре в Свислочи – читайте здесь.

Вопрос этой свислочской школы ровно год назад звучал и на самом высоком уровне. Судьбой пустующего здания на встрече с Президентом интересовалась студентка филфака БГУ Алла Валюк. Уроженка Свислочи подняла не самый очевидный среди молодежи вопрос – участь невостребованных построек. Волнение девушки за инфраструктуру малой родины Александр Лукашенко оценил и обещал – решение будет найдено.

Алла Валюк, студентка филологического факультета БГУ:

Я сама окончила школу в 2017 году, уже в 2018 году мою школу закрыли. Здание, между прочим, полностью отремонтировано, там крыша, душевые, все полностью, оно сейчас просто стоит. Его никто не может купить, ничего с ним не происходит. Даже спортзал хороший, хорошие помещения, это из личного опыта, не просто из головы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Берешь? Алла Валюк:

Я согласна. Александр Лукашенко:

А вот вице-премьер как раз здесь есть. Возьми координаты и обрати внимание на это. Это вопрос правительства. Поэтому передайте вице-премьеру координаты, если, конечно, вы серьезно говорите. Мы рассмотрим предложения ваши и ваших товарищей.

Алла Валюк:

Хорошо, спасибо большое. Александр Лукашенко:

Вопрос очень правильный, мы этим как раз сейчас занимаемся. Алла Валюк:

Спасибо. Они смастерили роборуку и у них есть собственный YouTube-канал. Посмотрите, какой кружок робототехники открылся в Свислочи – читайте здесь. Между тем работа над актуализацией бывшей школы непублично велась еще за год до этой встречи. Уже тогда начали планировать реконструкцию старого здания под многопрофильный спортивно-образовательный центр.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Это прежде всего сделано для того, чтобы, первое, раскрыть тот внутренний потенциал, который в каждом из нас есть. И второе, чтобы создать условия для организации досуговой деятельности, для различных групп населения, для людей, у которых различные интересы.