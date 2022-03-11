Для лечения тяжёлых случаев COVID-19 медики используют стволовые клетки. Сколько это стоит для белорусов?

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, ведущая:

Хочется коснуться такой темы, как лечение пациентов, которые переносят особенно тяжело COVID-19. Знаю, что у нас в Беларуси активно используют стволовые клетки, не понаслышке знаю. Моего дедушку примерно год назад это спасло. И хотелось бы поподробнее рассказать об этом методе. Что это из себя представляет?