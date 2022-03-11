Для лечения тяжёлых случаев COVID-19 медики используют стволовые клетки. Сколько это стоит для белорусов?
Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, ведущая:
Хочется коснуться такой темы, как лечение пациентов, которые переносят особенно тяжело COVID-19. Знаю, что у нас в Беларуси активно используют стволовые клетки, не понаслышке знаю. Моего дедушку примерно год назад это спасло. И хотелось бы поподробнее рассказать об этом методе. Что это из себя представляет?
Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
На базе нашего института проводились исследования совместно с БГМУ, на базе 10-й клинической больницы, которая как раз таки была перепрофилирована под лечение очень тяжелых пациентов, реанимационных. Мы установили, что такая клеточная терапия действительно способствует снижению интенсивности гипериммунного ответа при тяжелой форме инфекции. И в комбинировании со стандартной терапией, которая применялась клиницистами, она позволила получить лучшие результаты.
Илона Волынец, ведущая:
Это для белорусов бесплатно?
Наталья Антоневич:
В рамках клинических исследований это действительно было бесплатно. И сейчас наш институт прилагает все усилия, чтобы сотрудничать с инфекционными клиниками, и, если такая необходимость возникнет, мы готовы, конечно, в кратчайшие сроки представить такой биомедицинский клеточный продукт для пациентов.
Илона Волынец:
А иностранные партнеры, коллеги, пациенты обращались за такой помощью?
Наталья Антоневич:
Звонили даже просто в лабораторию сотрудникам. Звонили родственники пациентов из Омска, но, к сожалению, мы не могли предоставить им клетки, потому что вопросы логистики. Клетки можно отдавать на трансплантацию в течение 12 часов с момента изготовления, и, к сожалению, нет возможности быстро доставить в отдаленные регионы. В первую очередь, понятно, мы работали для наших пациентов.
Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Я дополню немного. Результат лечения: на 40 % больше людей выживало.
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