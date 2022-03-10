«Особенности иммунной системы». Почему кто-то болеет коронавирусом бессимптомно, а кто-то в тяжёлой форме?

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, ведущая:

Некоторые недоумевают: как так, что за несправедливость, почему один человек болеет бессимптомно, а кто-то – несколько раз, еще и в тяжелой форме?