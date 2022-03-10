«Особенности иммунной системы». Почему кто-то болеет коронавирусом бессимптомно, а кто-то в тяжёлой форме?

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, ведущая:
Некоторые недоумевают: как так, что за несправедливость, почему один человек болеет бессимптомно, а кто-то – несколько раз, еще и в тяжелой форме?
Елена Гасич, заведующая лабораторией диагностики РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Первая причина – это не такой большой процент, который болеет повторно. Объяснить можно сроками вакцинации. Чем больше проходит времени после полного курса вакцинации, тем меньшее количество антител есть у человека. Объясняется разными генетическими вариантами, потому что перекрестный иммунитет, безусловно, есть. К варианту, который пришел, – это был альфа, дельта или омикрон. Сегодня большое количество людей переболели омикроном из тех, которые болели дельтой. Особенности иммунной системы. Если она хорошо работает, хорошо защищает, человек меньше болеет. Нахождение в местах большого скопления лиц, неношение масок, несоблюдение масочного режима. Соответственно, это основные причины.
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