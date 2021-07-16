Знаменитые шляпы из соломки, вышиванки и украшения. Что можно купить в «Городе мастеров» на «Славянском базаре»?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор центра народного творчества Лабуко Екатерина. «Город мастеров» чем удивит в 2021 году?

Екатерина Лабуко, директор Витебского областного методического центра народного творчества:

«Город мастеров» всегда удивляет. В этом году, как и всегда, приехало очень много гостей, работают 250 человек. Откуда к нам приехали гости? Россия представлена большой палитрой: приехали мастера и из Нижнего Новгорода, из Москвы, из Иванова, Тольятти до нас доезжает, Смоленск – это наши друзья и гости. Впервые приехали мастера даже из Дагестана. Это очень далеко, но они добрались – наверное, и им интересно приехать в Витебск. Работы каких мастеров пользуются особой популярностью?

Екатерина Лабуко:

На «Славянском базаре» в «Городе мастеров» интересно все, начиная от наших знаменитых шляп из соломки. Потому что соломка – это нематериальная культурная ценность Республики Беларусь. Конкретно в Витебске есть мастера, которые являются нашей гордостью, они занимаются не только изделиями из соломки, но и таким интересным видом творчества как спиральное соломоплетение, это большие короба из соломки. На «Славянском базаре» вы можете для себя и для своей девушки, например, приобрести шляпу. Очень пользуются спросом наши вышиванки. Вы можете купить красивую рубашку, красивый сарафан. Это все вышивка и ручная работа. Конечно, пользуются спросом украшения, различные сувениры. Потому что наши мастера, и не только наши, но и россияне, украинцы, готовятся к «Славянскому базару». И очень много изделий есть с символикой «Славянского базара». Я даже не знаю, что можно не назвать, что вы можете приобрести на «Славянском базаре»: и ложку деревянную, и корзинку из лозы. Все, что вы пожелаете, можно найти. И все это ручной работы.

То есть товары максимально разнообразные, как и представленные мастера? Екатерина Лабуко:

Да.

В любом случае «Город мастеров» уже бренд. Расскажите, какая особенность и уникальность у этого бренда? Екатерина Лабуко:

«Город мастеров» как бренд когда-то появился именно в Витебске. В 1992 году, когда был Фестиваль польской песни и начинался «Славянский базар» – в Витебске очень много талантливых мастеров – был придуман «Город мастеров». Приезжали мастера, выстраивались и торговали свои работы. И с 1992 года «Город мастеров» как большое явление стал путешествовать не только по нашей республике, а и за ее пределами.

То есть международный приобрел характер? Екатерина Лабуко:

Да, конечно. Теперь везде, если большой праздник, то обязательно «Город мастеров». И все уже забыли, что начиналось все из Витебска.

Скажите, сколько будет гостей и на каких особых мероприятиях они могут побывать? Екатерина Лабуко:

Кроме того, что у нас 250 мастеров, есть интересный конкурс традиционной куклы и игрушки «Забава». Проходит он всего второй раз, проводился в 2016 году, и вот еще раз мы встречаем такой конкурс. И на этот конкурс приехал 81 мастер. У нас даже будет самый маленький мастер, которому исполнилось 11 лет, Богдан. Он из Украины. Будет делать игрушку-козу, коза у него украинская.