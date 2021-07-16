77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В оккупации город находился более трех лет. За это время были убиты более 50 тысяч горожан, практически половина зданий, жилых кварталов, фабрик и производств была уничтожена. Даже отступая, немецкие солдаты минировали самые важные объекты. Некоторые саперам так и не удалось спасти. Лишь спустя десятилетие Гродно начал оправляться после тех потерь, которые принесла ему война.

Почтить память всех погибших 16 июля к Вечному огню пришли сотни человек. Венки и цветы как знак благодарности за мирные годы.