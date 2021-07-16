Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: для меня это традиция, жизненная и творческая необходимость

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народная артистка Российской Федерации Тамара Гвердцители. Как вам фестивальный Витебск? Как вас встретила публика?

Тамара Гвердцители, народная артистка Российской Федерации:

Публика здесь благодарная, я 25-й раз приезжаю в Витебск. Конечно, для меня это традиция, жизненная и творческая необходимость. Здесь очень все душевно и тепло, Беларусь гостеприимна Какую роль играет «Славянский базар» в вашей жизни? Какие эмоции он у вас вызывает? Тамара Гвердцители:

Здесь очень все душевно и тепло, витебская земля, Беларусь. Я думаю, что каждый из нас испытывает радость творческую, человеческую, эмоциональную. Какое место в Витебске вам нравится больше всего? Тамара Гвердцители:

Мое любимое место – это Дом-музей Марка Шагала. Витебск – неповторимый город с неповторимым колоритом, связан с музыкой, с искусством. С белорусскими артистами общаетесь на «Славянском базаре»? Может, есть какие-то коммуникации с кем-то из наших звезд?

Тамара Гвердцители:

Очень дружили с Ядвигой и Сашей. Сложно говорить в прошедшем времени, но пронеслась жизнь, как вчера все было. Я думаю, что в будущем появятся, наверное, новые друзья. Не новые друзья, а новые знакомства, друзей новых не бывает. Все, с кем я встречалась в Витебске, это всегда были замечательные артисты. Очень грустно, что на этой сцене все происходило, а уже как-то не будет. «Здесь очень творческая, музыкальная, справедливая, правдивая атмосфера» Нравится ли вам атмосфера на «Славянском базаре»? Тамара Гвердцители:

Да, очень. Действительно, здесь очень творческая, музыкальная, справедливая, правдивая атмосфера. Всегда все с душой. Это связано с воспоминаниями, с прошлым, которое не то что бы невозможно вычеркнуть, но и менять в нем никому ничего не удастся. И не надо менять. Конечно, мы все смотрим в будущее и хотим, чтобы в будущем были такие же достойные люди, как и до сих пор. Какие у вас творческие планы? Над какими проектами сейчас работаете?

Тамара Гвердцители:

Телевизионные проекты. Главное, чтобы они осуществлялись. Многое перенесено на осень из-за эпидемиологических соображений. Будем надеяться, что осенью это все прозвучит, как и запланировано. Репетируем, артист должен репетировать до последнего, должен верить, что он нужен людям. Мы как-то встречались с Петром Елфимовым, я бы с удовольствием исполнила песню, какой-то красивый дуэт Вы исполняете песни более чем на девяти языках. На белорусском планируете или, может, у вас в репертуаре уже есть? Тамара Гвердцители:

«Чырвоную ружу» я пела, в апреле был сольный концерт. У меня был славянский блок, звучали песни на белорусском, на украинском, на русском. Я счастлива, что публика так принимала. Мулявин – великий человек, я это каждый раз отмечаю. За пределами Беларуси великий музыкант есть великий музыкант, это остается навсегда, из поколения в поколение это передается. Это энергия, талант – невозможно передать другим, но тем не менее преклонение, стараться это сохранить – это наша задача. В вашей творческой биографии много дуэтов со знаменитыми артистами. Может, вам хотелось бы исполнить совместно какую-то песню с кем-то из наших белорусских артистов? Может, вам кто-то близок?

Тамара Гвердцители:

Мы как-то встречались с Петром Елфимовым. Я думаю, что у него такой белорусско-грузинский темперамент. Я бы с удовольствием исполнила песню, какой-то дуэт красивый, который по темпераменту, по музыкальности подходит и одному, и другому. Когда поешь с певцом, это должно быть на высочайшем уровне. Можно петь с артистом, там другие требования, но когда с певцом с таким голосом замечательным, то это должно быть очень серьезно продумано. Я рада, что здесь такая молодежь. Я слушаю, я интересуюсь. Я человек, который не зациклен на себе. Мне интересно все, мне не все нравится, конечно, но талантливых людей я стараюсь не пропустить. Меня охватывает такое чувство трепета, когда я слышу талантливого исполнителя, певца. Это потрясающее чувство, что музыка не теряет свое назначение. Это первостепенное и самое важное: доставлять людям радость, удовольствие, настраивать их на мирный лад. То есть музыка может человека сделать лучше. Что в фестивальном Витебске вам нравится больше всего?