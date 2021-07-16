Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: для меня это традиция, жизненная и творческая необходимость

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народная артистка Российской Федерации Тамара Гвердцители.
Как вам фестивальный Витебск? Как вас встретила публика?
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народная артистка Российской Федерации Тамара Гвердцители.
Как вам фестивальный Витебск? Как вас встретила публика?
Тамара Гвердцители, народная артистка Российской Федерации:
Публика здесь благодарная, я 25-й раз приезжаю в Витебск. Конечно, для меня это традиция, жизненная и творческая необходимость.
Какую роль играет «Славянский базар» в вашей жизни? Какие эмоции он у вас вызывает?
Тамара Гвердцители:
Здесь очень все душевно и тепло, витебская земля, Беларусь. Я думаю, что каждый из нас испытывает радость творческую, человеческую, эмоциональную.
Какое место в Витебске вам нравится больше всего?
Тамара Гвердцители:
Мое любимое место – это Дом-музей Марка Шагала. Витебск – неповторимый город с неповторимым колоритом, связан с музыкой, с искусством.
С белорусскими артистами общаетесь на «Славянском базаре»? Может, есть какие-то коммуникации с кем-то из наших звезд?
Тамара Гвердцители:
Очень дружили с Ядвигой и Сашей. Сложно говорить в прошедшем времени, но пронеслась жизнь, как вчера все было. Я думаю, что в будущем появятся, наверное, новые друзья. Не новые друзья, а новые знакомства, друзей новых не бывает. Все, с кем я встречалась в Витебске, это всегда были замечательные артисты. Очень грустно, что на этой сцене все происходило, а уже как-то не будет.
Нравится ли вам атмосфера на «Славянском базаре»?
Тамара Гвердцители:
Да, очень. Действительно, здесь очень творческая, музыкальная, справедливая, правдивая атмосфера. Всегда все с душой. Это связано с воспоминаниями, с прошлым, которое не то что бы невозможно вычеркнуть, но и менять в нем никому ничего не удастся. И не надо менять. Конечно, мы все смотрим в будущее и хотим, чтобы в будущем были такие же достойные люди, как и до сих пор.
Какие у вас творческие планы? Над какими проектами сейчас работаете?
Тамара Гвердцители:
Телевизионные проекты. Главное, чтобы они осуществлялись. Многое перенесено на осень из-за эпидемиологических соображений. Будем надеяться, что осенью это все прозвучит, как и запланировано. Репетируем, артист должен репетировать до последнего, должен верить, что он нужен людям.
Вы исполняете песни более чем на девяти языках. На белорусском планируете или, может, у вас в репертуаре уже есть?
Тамара Гвердцители:
«Чырвоную ружу» я пела, в апреле был сольный концерт. У меня был славянский блок, звучали песни на белорусском, на украинском, на русском. Я счастлива, что публика так принимала. Мулявин – великий человек, я это каждый раз отмечаю. За пределами Беларуси великий музыкант есть великий музыкант, это остается навсегда, из поколения в поколение это передается. Это энергия, талант – невозможно передать другим, но тем не менее преклонение, стараться это сохранить – это наша задача.
В вашей творческой биографии много дуэтов со знаменитыми артистами. Может, вам хотелось бы исполнить совместно какую-то песню с кем-то из наших белорусских артистов? Может, вам кто-то близок?
Тамара Гвердцители:
Мы как-то встречались с Петром Елфимовым. Я думаю, что у него такой белорусско-грузинский темперамент. Я бы с удовольствием исполнила песню, какой-то дуэт красивый, который по темпераменту, по музыкальности подходит и одному, и другому. Когда поешь с певцом, это должно быть на высочайшем уровне. Можно петь с артистом, там другие требования, но когда с певцом с таким голосом замечательным, то это должно быть очень серьезно продумано.
Я рада, что здесь такая молодежь. Я слушаю, я интересуюсь. Я человек, который не зациклен на себе. Мне интересно все, мне не все нравится, конечно, но талантливых людей я стараюсь не пропустить. Меня охватывает такое чувство трепета, когда я слышу талантливого исполнителя, певца. Это потрясающее чувство, что музыка не теряет свое назначение. Это первостепенное и самое важное: доставлять людям радость, удовольствие, настраивать их на мирный лад. То есть музыка может человека сделать лучше.
Что в фестивальном Витебске вам нравится больше всего?
Тамара Гвердцители:
Что приезжают ребята, конечно, трудно из какой-то точки Земли, есть сложности у молодых, начинающих певцов. Но все равно в итоге на сцене мы видим талантливых людей, которые репетируют, работают над собой, над музыкой, которую они уважают, любят, которая им нравится. Мне нравится, что здесь проявляется индивидуальность, не просто повторять кого-то, каких-то общепризнанных исполнителей, но это и поиск себя. Этот фестиваль дает очень много, потому что здесь оркестр, здесь музыканты, здесь изначально такое ядро, что невозможно этот фестиваль ронять, его достоинство, его музыкальную жизнь.
Вы столько лет выступаете на «Славянском базаре», Витебск и сам фестиваль как-то меняется?
Тамара Гвердцители:
Остается все лучшее. Конечно, меняется, как и человек. На протяжении 30 лет человек меняется, так и фестиваль. Я думаю, что все перемены к лучшему, но самое главное, что остается то прекрасное, за что любят Витебск и «Славянский базар». Атмосфера, здесь разная музыка звучит, приезжают люди из Азии, расширяется география. Вместе с этим расширяются музыкальные взгляды, потому что каждый приезжает со своей национальной интонацией, это невозможно не заметить, это влияет на общую картину. Я думаю, что это приветствуется в музыке, потому что все, что достойно остаться – остается, а остальное немного в стороне.