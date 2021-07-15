Ирина Дорофеева о «Славянском базаре»: я везу на фестиваль праздник

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно, такое бывает. Не в одинаковых нарядах, но текстура ткани похожа, допустим. Какие-то оттенки. У нас часто бывает: о, вы замените платье, потому что много зеленого, фиолетового или синего на сцене. Пример, вы понимаете, о чем речь. Я хочу позитивное внести русло. Я уже который год приезжаю на «Славянский базар» как к себе домой, живу в одном и том же номере, в шикарном, люксовом, прекрасных апартаментах. Каждый год. Я благодарна.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

А вы с икрой приезжаете или без икры?

Ирина Дорофеева:

Я все с собой везу, что мне нужно, чтобы себе создать уютную атмосферу. Я приезжаю как к себе домой. Я за это благодарна фестивалю, потому что это уже своего рода традиция. Даже знают, допустим, какой номер нравится тому или иному артисту. Это вот комплимент от фестиваля. Потом, почему много костюмов? Потому что ты хочешь каждый день выглядеть иначе. Ты на репетицию приходишь звездой, ты на интервью приходишь, ты общаешься с людьми, потом на концерт – эти образы. У меня будет много образов. Там шьются специально под меня определенные костюмы, специально проработанные образы под отдельные песни. Шьются специальные декоры. Допустим, будет образ вот этого венка, который купальский. Мы будем плести на песне «Вышита сорочка», и там специально очень много атрибутов для этого, специальная постановка. Но я везу на фестиваль праздник. То есть я считаю, что каждый артист должен к этому так относиться. Привозить свое шоу, привозить свои лучшие костюмы, свои новые постановки, свои новые [композиции – прим.ред.] или какие-то уже суперхиты в новой интерпретации, которые должны взорвать просто мозг зрителей, его чувства просто поднять на высший пик этого удовлетворения эмоционального. Вот зачем мы туда едем. Поэтому говорить много, мало всегда можно, понимаете? Но главное – цель.