Для чего нужна окулировка растений и как правильно её выполнить?

Важное дело в саду в августе – окулировка растений. Окулируют обычно молодые сеянцы или ветви диаметром 7-10 миллиметров, рассказали в программе « Плюс-минус ». Черенки для окулировки заготавливают со здоровых плодоносящих деревьев тех сортов, которые вы хотите размножить. Если есть сеянцы шиповника, вы с успехом можете сейчас заокулировать самый любимый сорт розы.

Полив сада в августе проводится за 2-3 дня перед окулировкой: подвои (сеянцы) обильно увлажняют, чтобы отставала кора. Для черенка лучшим является однолетний одревесневший побег с южной части кроны дерева длиной 40-50 сантиметров, у розы берут среднюю часть цветущего побега или уже отцветшего. У черенков срезают листья, оставляя черешки длиной 0,5-1,5 сантиметра.

Окулированную почку притяните от палящего солнца кусочком агрила или пленки. Верхнюю часть подвоя срежьте весной следующего года. А прижилась почка или нет, вы увидите через 10-14 дней.

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