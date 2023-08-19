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Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа

19 августа 2023 16:45
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Аномальная жара отступит, однако теплая и преимущественно малооблачная погода сохранится на всей территории республики, рассказали в программе «Плюс-минус».

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-1

По предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +20...+25 °C днем и +15...+18 °C в ночное время суток. Атмосферное давление в пределах нормы: 749-751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый, до 1 м/с. К концу недели в некоторых регионах страны ожидаются кратковременные осадки. При этом погода сохранится теплая и преимущественно ясная.

В Москве +24°C, в Мадриде +39°C. О погоде в Европе на неделю с 21 по 27 августа читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-4

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-6

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-8

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-10

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-12

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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