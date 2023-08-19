Министр сельского хозяйства проверил опытные поля белорусской Академии наук
Новости Беларуси. Вопросы развития агропромышленного комплекса под постоянным контролем. Особое внимание – ситуации в Витебском регионе. Задачу навести в области порядок поставил Президент. Поэтому сегодня, 19 августа, министр сельского хозяйства и продовольствия совершил рабочую поездку в северный регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уборка зерновых и зернобобовых, заготовка кормов, строительство новых молочно-товарных ферм. На совещании Сергея Бартоша подробно ввели в курс дела. Урожайность зерновых оставляет желать лучшего – в сравнении с прошлым сезоном серьезно «просели». Сказалась засушливая весна. А вот сев озимого рапса – идет хорошо. Еще несколько дней, и план будет выполнен.
Обратил внимание министр и на заготовку кормов, в частности кукурузы. Темпы нужно ускорять. Но с учетом агротехнических сроков. От этого зависит и качество, и сохранность питательных свойств, что впоследствии отразится на здоровье скота. На теме животноводства министр остановился отдельно.
Развитие агропромышленного комплекса – какие задачи Сергей Бартош поставил на совещании в Витебской области?
Сергей Бартош проинспектировал ход сельскохозяйственных работ в Оршанском районе. В частности уборку масленичной редьки. Культура в этом году дала неплохой урожай – 250 центнеров с гектара. В основном она используется в качестве кормов для крупнорогатого скота.
Кроме этого, министр оценил состояние дел в льноводческой отрасли на опытных полях НАН Беларуси. Здесь эту культуру выращивают на семена. Стоит задача – убрать вовремя и качественно, чтобы полностью обеспечить страну свои посевным материалом.
Иван Голуб, директор Института льна НАН Беларуси:
Вот это поле, вот эта маточная лита первого года. Естественно мы хотим довести ее до кондиции, чтобы получить идеальные семена. В 1,6 раза превосходим по валовому сбору семян. Это очень хорошо для этого года. И где-то идем на уровне прошлого года, думаю, что и волокно будет на таком уровне.
Сегодня поля северного шелка в институте – это более 400 гектаров. Уборка долгунца подходит к концу. Лен масличный начнут убирать в начале сентября.