Министр сельского хозяйства проверил опытные поля белорусской Академии наук

Новости Беларуси. Вопросы развития агропромышленного комплекса под постоянным контролем. Особое внимание – ситуации в Витебском регионе. Задачу навести в области порядок поставил Президент. Поэтому сегодня, 19 августа, министр сельского хозяйства и продовольствия совершил рабочую поездку в северный регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборка зерновых и зернобобовых, заготовка кормов, строительство новых молочно-товарных ферм. На совещании Сергея Бартоша подробно ввели в курс дела. Урожайность зерновых оставляет желать лучшего – в сравнении с прошлым сезоном серьезно «просели». Сказалась засушливая весна. А вот сев озимого рапса – идет хорошо. Еще несколько дней, и план будет выполнен.

Обратил внимание министр и на заготовку кормов, в частности кукурузы. Темпы нужно ускорять. Но с учетом агротехнических сроков. От этого зависит и качество, и сохранность питательных свойств, что впоследствии отразится на здоровье скота. На теме животноводства министр остановился отдельно.

Сергей Бартош проинспектировал ход сельскохозяйственных работ в Оршанском районе. В частности уборку масленичной редьки. Культура в этом году дала неплохой урожай – 250 центнеров с гектара. В основном она используется в качестве кормов для крупнорогатого скота.

Кроме этого, министр оценил состояние дел в льноводческой отрасли на опытных полях НАН Беларуси. Здесь эту культуру выращивают на семена. Стоит задача – убрать вовремя и качественно, чтобы полностью обеспечить страну свои посевным материалом.