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Лукашенко – Субботину: не переживайте, что бьём, хватает всем

18 июля 2025 17:18
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«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу сегодня, 18 июля, произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про Витебскую область говорили столько, что именно ей дали первое слово. Обычно первым ответ перед Первым держит губернатор Брестской области.

Лукашенко – Субботину: не переживайте, что бьём, хватает всем-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы рассказываете про замыслы. Это у вас замыслы, а на самом деле это не всегда так. Как минимум, Александр Михайлович.

Александр Субботин, глава Витебского облисполкома:
Александр Григорьевич, мы эти замыслы уже делаем, и не все получается, конечно, но мы их делаем. И как нас ни критикуют, ни бьют, и почему-то нас пускают впереди, что мы самые плохие, мы все равно свое сделаем. Регион будет идти вперед и развиваться.

Александр Лукашенко:
Александр Михайлович, поэтому и бьют, чтобы ваш регион развивался. Мы итоги подведем в ближайшее время на совещании у вас в Витебской области. Вот Шерстнев подготовится только, потому что и он будет отвечать за область. Он сегодня большой чиновник, он просил ту систему, которую мы приняли в Витебской области. Поэтому вы вдвоем разделите ответственность. Поэтому вы не переживайте, что бьем. Хватает всем. И если уже я вас начну бить – это беда. А пока же еще Василий Николаевич бьет.

Александр Субботин:
Он тоже больно бьет.

Дисциплины и порядка нет! Лукашенко раскритиковал ход уборочной кампании в Витебской области

Лукашенко – Субботину: не переживайте, что бьём, хватает всем-4

Битва за урожай – архаичный журналистский штамп. Но сам селектор по уборочной – это точно битва ведомственных интересов. В итоге правду не скрыть.

Александр Субботин:
Что касается первого зама. Человек удивительной скромности и очень ответственный. Днюет и ночует или в поле, или здесь. Поэтому я к нему отношусь как к своему второму «я». Уверен в нем на 120 %. Он может пояснить, но надо ли это?

Александр Лукашенко:
Сергей Викторович, он скромный человек, но уже же не пацан. Он же понимает, как надо работать. Нет? Учите. На то там и губернатор.

# Уборочная кампания # Александр Лукашенко # Александр Субботин

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