Лукашенко – Субботину: не переживайте, что бьём, хватает всем

«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу сегодня, 18 июля, произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Про Витебскую область говорили столько, что именно ей дали первое слово. Обычно первым ответ перед Первым держит губернатор Брестской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы рассказываете про замыслы. Это у вас замыслы, а на самом деле это не всегда так. Как минимум, Александр Михайлович. Александр Субботин, глава Витебского облисполкома:

Александр Григорьевич, мы эти замыслы уже делаем, и не все получается, конечно, но мы их делаем. И как нас ни критикуют, ни бьют, и почему-то нас пускают впереди, что мы самые плохие, мы все равно свое сделаем. Регион будет идти вперед и развиваться. Александр Лукашенко:

Александр Михайлович, поэтому и бьют, чтобы ваш регион развивался. Мы итоги подведем в ближайшее время на совещании у вас в Витебской области. Вот Шерстнев подготовится только, потому что и он будет отвечать за область. Он сегодня большой чиновник, он просил ту систему, которую мы приняли в Витебской области. Поэтому вы вдвоем разделите ответственность. Поэтому вы не переживайте, что бьем. Хватает всем. И если уже я вас начну бить – это беда. А пока же еще Василий Николаевич бьет. Александр Субботин:

Он тоже больно бьет. Дисциплины и порядка нет! Лукашенко раскритиковал ход уборочной кампании в Витебской области