Белстат опубликовал предварительные данные по ВВП за первое полугодие 2025-го

От сельского хозяйства в частности к национальной экономике в целом. А, пожалуй, самый универсальный «лакмус» ее состояния – уровень валового внутреннего продукта, иными словами, стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве, и, конечно, динамика этого показателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительные данные по ВВП за первое полугодие опубликовал Белстат. Результат весьма неплох – цифры говорят о положительной динамике. Объем валового внутреннего продукта в текущих ценах превысил 129 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года это рост на 2,1 %. Да, это некоторое замедление темпов, что коррелирует с общемировой тенденцией – именно так это комментируют в Минэкономики.

И вот здесь очень важная ремарка: замедление темпов – это не экономический спад, это по-прежнему рост. И наши 2,1 % за полгода – результат весьма неплохой, особенно на фоне многих государств, где эта цифра близка к нулю или вовсе отрицательна. При этом драйверами роста в первом полугодии выступили такие отрасли, как строительство – здесь прибавка более чем на 10 %, а также информация и связь – почти 5 процентных пунктов. Кроме того, розничный товарооборот с начала года вырос на 9 %, что обусловлено ростом реальных доходов населения – 10,5 % по итогам 5 месяцев.

А это означает, что белорусская экономика продолжает развиваться, несмотря на не лучшую международную конъюнктуру и внешние вызовы. А потому сегодняшняя новость об уже 18-м пакете санкций против Минска и Москвы, в котором и восемь белорусских предприятий, едва ли для нас будет слишком чувствительной, как бы того ни хотели в Брюсселе. Для белорусской экономики мир шире и многообразнее.

Экспорт наших товаров и услуг превысил уровень 2024 года. Это пока данные за 5 месяцев, но тенденция очевидна. Поставки белорусских товаров в страны Африки – выросли более чем в полтора раза, еще больше рост в государства Латинской Америки. В регионе Юго-Восточной и Центральной Азии приросли на 25 %. Более чем на 15 процентных пунктов с января по май вырос экспорт белорусских услуг.

Итак, предварительные итоги полугодия от Белстата вселяют осторожный оптимизм. До финишной прямой года, конечно, еще далеко – и здесь будет многое зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры. Но рост белорусского ВВП, пусть и небольшой, на данный момент – это хороший сигнал в условиях глобальной нестабильности.