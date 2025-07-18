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Беларусь и Лаос подписали соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов

18 июля 2025 17:01
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Новые перспективы для развития двухсторонних связей – от делового партнерства до туризма и гуманитарных инициатив. Беларусь подписала с Лаосом межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало результатом работы белорусской делегации во главе с министром иностранных дел. Большое внимание стороны уделили и развитию межпарламентского сотрудничества.

Беларусь и Лаос подписали соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов-2

В рамках визита Максим Рыженков встретился с председателем Национального собрания Лаоса. Сегодня это Юго-Восточное государство заинтересовано в наращивании взаимодействия с Беларусью в сферах экономики, образования и продовольствия. В частности, Лаос хочет перенять наш опыт развития молочной промышленности.

Беларусь же в свою очередь заинтересована в экспорте текстильной продукции, трикотажа, тропических овощей и фруктов. Кроме того, стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в рамках международных организаций. Также обсуждались возможности взаимодействия между избирательными комиссиями двух стран.

Беларусь и Лаос подписали соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов-4

Актуальной темой для двух государств остается и укрепление технологического суверенитета, в том числе за счет обмена современными разработками в сферах промышленного производства, фармацевтики и сельского хозяйства. Это подчеркнул Максим Рыженков, открывая Белорусско-Лаосский бизнес-форум. Площадка объединила более 50 представителей деловых кругов и госструктур двух стран.

По итогам форума представители белорусских и лаосских компаний провели переговоры о сотрудничестве в разных сферах, в том числе обсуждались вопросы поставок белорусской техники в Лаос.

# Беларусь-Лаос # Макcим Рыженков

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