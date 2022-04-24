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Директор МЗШ: «Хотелось бы, чтобы завод немножко походил на стартап»

24 апреля 2022 19:31
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Новости Беларуси. Тот случай, когда санкционные удары сыграли на руку. Промышленный сектор республики, несмотря на все подножки Запада, продолжает развиваться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удается даже наращивать производство и модернизироваться.

Например, Минский завод шестерен. После введенных ограничений со стороны стран-оппонентов в портфеле все же появились новые заказы от друзей. В частности, российских компаний. И вместо упадка завод с оптимизмом строит планы перспективного развития. МЗШ – единственный в своем роде в Беларуси, один из крупнейших в СНГ. Кстати, 25 апреля завод отметит 70 лет.

«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций? Подробности здесь.

Директор МЗШ: «Хотелось бы, чтобы завод немножко походил на стартап»-1

Виталий Шелег, директор Минского завода шестерен:
В самом ближайшем будущем мы хотим видеть этот завод как стремительно развивающийся, максимально быстро внедряющий и реализовывающий все мысли, которые у нас есть в головах. Хотелось бы, чтобы наш завод немножко походил на стартап. А первое правило стартапа – нужно верить, что все получится.

«Объем инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерен? Читать здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Виталий Шелег # Александра Качан # Фотофакт

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