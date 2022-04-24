Директор МЗШ: «Хотелось бы, чтобы завод немножко походил на стартап»

Новости Беларуси. Тот случай, когда санкционные удары сыграли на руку. Промышленный сектор республики, несмотря на все подножки Запада, продолжает развиваться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удается даже наращивать производство и модернизироваться.

Например, Минский завод шестерен. После введенных ограничений со стороны стран-оппонентов в портфеле все же появились новые заказы от друзей. В частности, российских компаний. И вместо упадка завод с оптимизмом строит планы перспективного развития. МЗШ – единственный в своем роде в Беларуси, один из крупнейших в СНГ. Кстати, 25 апреля завод отметит 70 лет.