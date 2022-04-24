Это один из лучших показателей в мире. Сколько молока сейчас приходится на одного белоруса?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси приступили к севу кукурузы. Культура стратегическая – составляет кормовую основу для молочного и мясного животноводства. А то, что продовольствие на вес золота, уже понимают во всем мире, ведь цены на молочные продукты растут седьмой месяц и выше значения 2021-го уже на 23 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Спрос растет, а предложений на рынке все меньше. Так что от того, что и как положим в землю, зависит наполняемость и нашего стола, и нашего бюджета. Президент не раз говорил, что нельзя упустить этот момент. Так что подадим на обед буренкам и куда приведут белорусские молочные реки? О положении дел на наших полях – Кристина Протосовицкая.

Первые кадры первого поля. В хозяйстве «Макарово-Агро» Каменецкого района приступили к севу кукурузы. Теплолюбивая культура. Эта весна долго не давала ей место под солнцем. Не дожидаясь теплых лучей. Уверенный плюс на термометре, и этого достаточно. Техника – в поля.

Игорь Ковальчук, механизатор сельхозпредприятия «Макарово-Агро»:

Урожай, чтобы коровки голодными не были. Без зерна не были. Все как в любом колхозе.

Хозяйство «Макарово-Агро» далеко не агрогигант. Самые маленькие посевные площади Каменецкого района расположились на самом западе страны. Считаные метры до границы. Когда не до разгула, а кормить скот нужно (больше 1 000 голов), на 800 гектаров полей кукурузы запасают целую географию семян. Австрийские, венгерские, российские – шесть сортов. Цены фиксировали в евро, оплатили на спаде курса – большая игра больших игроков.

Владимир Житкович, директор сельхозпредприятия «Макарово-Агро»:

Стараемся использовать широкий ассортимент, масштаб сортов, чтобы не прогадать. Если одному сорту не хватит солнца или дождя или какие-то технологические моменты, то выручит обязательно другой. Мы должны получить запланированный объем, чтобы наше поголовье было на 100 % обеспечено кормами. Сегодня у нас еще имеется кукуруза урожая прошлого года, как в плющенном виде, так и именно сухая, зерно кукурузы. И мы закрываем свою потребность по сентябрь включительно.

В помощь и запас удобрений. Минеральные уже заложили на 100 %, это даст прибавку в урожае. На каждую условную голову здесь приходится порядка 42 центнеров кормовых единиц. От качества рациона буренок зависит и количество молока. Корм составляет чуть ли не половину его себестоимости. Хороший хозяин уже думает, как убрать.

Владимир Житкович:

Я думаю, что все нам по плечу. Сейчас у нас есть определенные трудности с подготовкой. У нас кормоуборочный комбайн John Deere. Есть определенные трудности с поставкой запчастей. Практически 50 % запчастей, которые планируем заменить, уже есть. Я думаю, по другим мы сможем тоже найти какие-то аналоги. По данным ООН, в марте цены на кукурузу выросли почти на 20 % по сравнению с 2021 годом. Причина – в сокращении экспорта из Украины, а также повышении стоимости энергоносителей и удобрений.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

До границы с Польшей отсюда примерно 2 километра. В этом лесу проходит пограничная полоса. Механизаторы даже между собой шутят, что в посевную заходят с паспортами в кабины – в любой момент возможен пограничный контроль. А тем временем по ту сторону моторы тракторов молчат. И пока в высоких европейских кабинетах решают вопрос с ценами на топливо, здесь апрельский бурелом будто напоминает: наломали дров.

Сегодня на одного белоруса приходится более 800 килограммов молока. Это один из лучших показателей в мире. Сумма экспорта – 4 миллиарда долларов. В 55 стран мира. За ближайшие пять лет объем молочного производства планируется увеличить почти на четверть. Только в 2022 году в Беларуси построят полсотни новых молочно-товарных комплексов. В том числе в «Макарово-Агро» планируют новую ферму на 1 200 голов.

Владимир Житкович:

Строительство данного комплекса – по проекту предполагается производство молока, порядка 7 000 тонн. То есть это дополнительный объем производства молока, дополнительные рабочие места создаем для развития социальной сферы Каменецкого района. И, соответственно, дополнительная выручка.