«Важное объявление для водителей мотоциклов и мопедов». Всё о новом в ПДД

Новости Беларуси. Озвучены изменения в ПДД. Так что отныне на законной дорожке станет больше участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В первую очередь состав пополнят вот такие двухколесные средства, которые до сих пор буквально часто не вписывались ни в правила, ни в рамки. Так что электросамокаты, гироскутеры, сигвеи определены как средства персональной мобильности, а передвижения на них строго регламентированы. Самые важные цифры. Скорость – не выше 25 км/ч, а за руль только с 14 лет. Возрастной ценз отменяется только в жилых и пешеходных зонах.

Ольга Коршун:

Оптимизированы скоростные лимиты и для других водителей. Так, передвигаемся на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях массой не более 3,5 тонны со скоростью не более 120 км/ч, на автобусе – не выше 100 км/ч. Речь идет, конечно, о езде вне населенных пунктов. А сейчас премьера на наших дорогах. Новый дорожный знак – «Зона с ограничением максимальной скорости движения».

При его наличии, например, в зоне плотной жилой застройки на спидометре не более 30 км/ч. Это мировая практика. А такие знаки помогают обеспечить безопасность без установки дополнительных ограничений.

Ольга Коршун:

Важное объявление для водителей мотоциклов и мопедов. Им запрещено перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Для таких путешественников единственное разрешенное место – боковой прицеп мотоцикла. Чтобы установить, принимали ли на грудь пассажиры, поможет освидетельствование. Эта процедура известная, а вот как установить, в каком состоянии пассажир сел к тебе в транспортное средство, – это вопрос нерешенный. Есть новости и для велосипедистов, которым придется пересмотреть свой гардероб. Когда темно, они обязаны носить одежду со световозвращающими элементами. Дресс-код можно нарушить только на велосипедной дорожке. Есть уточнения, и как пересекать проезжую часть.