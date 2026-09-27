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Новости по тегу #Виталий Шелег

Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
27 сентября 2026 07:35

Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси

Президент вручил символы Государственного знака качества
20 января 2026 16:44

Президент вручил символы Государственного знака качества

Директор МЗШ: «Хотелось бы, чтобы завод немножко походил на стартап»
24 апреля 2022 19:31

Директор МЗШ: «Хотелось бы, чтобы завод немножко походил на стартап»