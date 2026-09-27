Новости по тегу #Виталий Шелег

В Беларуси чествуют тех, кто превращает металл и инженерную мысль в реальную экономическую мощь страны. День машиностроителя – это праздник сотен тысяч инженеров, конструкторов и рабочих, благодаря которым бренд «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах.
По итогам 2025 года знак качества присвоен универсальному погрузчику от «АМКОДОР».
11 октября 2026 19:35
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11 октября 2026 18:00