Сев ранних яровых культур. Какие области уже завершили и где возникли проблемы?

Новости Беларуси. В стране идет посевная. Уже три области завершили сев ранних яровых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие результаты в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.

Вплотную подошли к финишу в Минской области. Готовятся перешагнуть экватор в Витебской. Немного буксует Могилевская. Но, по словам специалистов, это происходит в том числе из-за погоды. В северных и восточных регионах чаще идут дожди, бывает и снег. Почва сильно переувлажнена, и техника во многих местах не может работать. Отметим, что в Беларуси полным ходом идет сев льна, сахарной свеклы и однолетних трав.