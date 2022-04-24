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Сев ранних яровых культур. Какие области уже завершили и где возникли проблемы?

24 апреля 2022 19:13
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Новости Беларуси. В стране идет посевная. Уже три области завершили сев ранних яровых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие результаты в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.

Сев ранних яровых культур. Какие области уже завершили и где возникли проблемы?-1

Вплотную подошли к финишу в Минской области. Готовятся перешагнуть экватор в Витебской. Немного буксует Могилевская. Но, по словам специалистов, это происходит в том числе из-за погоды. В северных и восточных регионах чаще идут дожди, бывает и снег. Почва сильно переувлажнена, и техника во многих местах не может работать. Отметим, что в Беларуси полным ходом идет сев льна, сахарной свеклы и однолетних трав.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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