«Сказать слово поперёк педагогу – это было табу». Почему современные дети хамят учителям?

В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Современные дети другие, безусловно. И им, как говорится, палец в рот не клади, могут и откусить. На YouTube, в социальных сетях мы видели ролики, где дети буквально провоцируют педагогов на какие-то конфликтные ситуации. Если раньше, допустим, во времена, когда я была ученицей, сказать слово поперек педагогу – это было табу, то сейчас мы просто видим какие-то скандальные ситуации. Может ли современный педагог, как он должен реагировать на это откровенное порой хамство и критику?

Инесса Зубрилина, кандидат педагогических наук, учитель года-2011, член Белорусской ассоциации учителей-методистов:

Мне кажется, хороший педагог не допустит таких ситуаций, начнем с этого. Наталья Надольская:

Ну как? Дети же разные. Инесса Зубрилина:

Учитель – это массовая профессия, давайте называть вещи своими именами. Мы говорим о том, что выпускник вуза приходит в новую среду, пытается подстроиться под те обстоятельства, к тем людям, с которыми он оказывается вместе, плечом к плечу. Я имею в виду и детей, и коллектив. Случайные люди тоже бывают. Мне кажется, что лучше вовремя уйти из школы, если ты не получаешь удовлетворение и удовольствие от того, что ты делаешь. Таких примеров масса. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Наталья, вы как самый молодой учитель, скажите, пожалуйста, ваше мнение.

Наталья Плевако, учитель биологии:

Я считаю, что тоже все лежит на учителе. Потому что ребенок приходит в школу, видит тебя, твое отношение к нему и понимает, как надо себя вести. Но если уже учитель не справляется, то всегда можно обратиться к администрации, которая должна решить данный вопрос. Либо она уже разговаривает с родителями и ребенком вместе, либо как-то по-другому. Наталья Надольская:

Мне кажется, учителя – живые люди. Вот иногда хочется подойти: кажется, как треснула бы, подзатыльник бы дала. Это же не машины работают, а дети. Представьте, они же могут и нахамить, и нагрубить. Конечно, в идеале таких ситуаций быть не должно. Но, к сожалению, YouTube показывает другое. Такие ситуации есть и очень часто. Инесса Зубрилина:

Уважительное отношение мы должны демонстрировать ребенку. Ведь мы показываем правильные модели поведения. Конфликтные ситуации возникают в любой среде, в любой профессии, при любых обстоятельствах. Каждый из нас должен донести до детей, как выходить их этих конфликтных ситуаций. Это никак не могут быть грубые эмоции, выражения, физическое рукоприкладство или еще что-либо другое. В этом и заключается задача учителя – научить себя вести в разных ситуациях. Елена Кругликова:

Мне кажется, современные преподаватели должны быть такой стальной стеночкой. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Потому что современные дети смотрят YouTube. Мне кажется, современным детям не помогает учитель в понимании, как правильно себя вести. Многие хотят хайпануть.

Виталий Мисевец, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г. Каменского:

Педагогическое мастерство. Молодой может человек прийти, еще столкнуться с такой проблемой. А человек, который уже поработал 10-15-20 лет, у него уже опыт есть. И ему не нужно руку поднимать или рукоприкладством заниматься, ни в коем случае. Он может просто словом, взглядом. Кто-то из великих сказал: «Молчание громче крика». Вот и все. Елена Кругликова:

Я согласна. Какие еще есть насущные проблемы в современных школах, помимо, например, хамства детей? Наталья Надольская:

Мне кажется, с родителями. Виталий Мисевец:

Надо повысить ответственность родителей. Наталья Надольская:

Мало того, что коллектив детей, еще у каждого по два родителя.

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Коллеги, мы сейчас говорили о хамстве детей. Мы все сводим на личность учителя. Поддерживаю коллегу, почему мы не говорим об ответственности? Ведь хамство детей проявляется в каком возрасте? Это практически выпускные классы, это уже сложившаяся личность. Это дети, которые четко знают, что они хотят и что несут своим хамством, для чего они это делают. То есть это либо дешевый авторитет среди одноклассников, либо еще какая-то провокационная ситуация, которую он где-то услышал, несет в школу, но не знает продолжения. Поэтому я так полагаю, что определенная степень ответственности у участника образовательного процесса, ученика, тоже должна быть. И за хамство он должен каким-то образом отвечать. Я не знаю как, но, наверное, и ребенок, и семья должны отвечать за то, что есть какие-то неподобающие вещи – нарушение этикета, каких-то элементарных нравственных норм, правил поведения. Ни для кого же не секрет, что есть из ряда вон выходящие случаи, случаи рукоприкладства не со стороны педагога, а со стороны детей, что совершенно противоречит какому-то уровню взаимодействия в таком учреждении, как школа. Поэтому об ответственности нам есть смысл говорить. Мы сейчас говорим о внесении дополнений, изменений в Основной закон – Конституцию, то на мой взгляд, следующий шаг – это Кодекс о браке и семье, где нужно четко пересмотреть нормы ответственности и мамы, и папы, и ребенка.