К молодым учителям относятся с каким-то недоверием. Как педагогу заработать авторитет?

В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что еще 20-30 лет назад авторитет учителя был, может быть, выше, чем у некоторых современных учителей. У меня вопрос к Наталье как к молодому педагогу. Какой у вас стаж педагога, сколько лет вы преподаете?

Наталья Плевако, учитель биологии:

Первый год. Наталья Надольская:

В силу своего возраста тяжело ли заработать этот авторитет у учеников? Все-таки, мне кажется, к молодым учителям всегда относятся с каким-то недоверием, родители в том числе. Наталья Плевако:

У меня классное руководство, 9-й класс. Это дети 14-15 лет. Скажу так: то, что я, в принципе, сразу нашла к ним подход, потому что я увидела в каждом из них личность и старалась подойти, найти, объяснить что-то, как надо сделать. Наталья Надольская:

Но ведь это тонкая грань – с одной стороны, оставаться учителем и соблюдать дистанцию, с другой стороны, стать им другом. Как вы балансируете? Наталья Плевако:

Я стараюсь быть другом, но при этом я учитель. Со мной надо разговаривать уважительно, меня надо слушать, понимать. Но при этом они могут подойти ко мне со своими вопросами, проблемами. Я постараюсь дать совет и рассказать, как надо сделать в той или иной ситуации.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Такой интересный возраст. Не приходилось ли как-то усмирять, может быть, повышать голос? Есть мальчики, которые 14-15 лет, тоже подростки… Елена Кругликова:

Уже достаточно взрослые. Наталья Плевако:

Да, это уже взрослые люди. Наталья Надольская:

У вас, наверное, небольшая разница в возрасте? Сколько, шесть лет? Наталья Плевако:

Шесть лет. Но при этом где-то ты можешь сказать, что я сейчас позвоню родителям и они будут уже объяснять тебе, как надо вести себя. Тогда они успокаиваются и понимают.