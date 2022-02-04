К молодым учителям относятся с каким-то недоверием. Как педагогу заработать авторитет?
В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что еще 20-30 лет назад авторитет учителя был, может быть, выше, чем у некоторых современных учителей. У меня вопрос к Наталье как к молодому педагогу. Какой у вас стаж педагога, сколько лет вы преподаете?
Наталья Плевако, учитель биологии:
Первый год.
Наталья Надольская:
В силу своего возраста тяжело ли заработать этот авторитет у учеников? Все-таки, мне кажется, к молодым учителям всегда относятся с каким-то недоверием, родители в том числе.
Наталья Плевако:
У меня классное руководство, 9-й класс. Это дети 14-15 лет. Скажу так: то, что я, в принципе, сразу нашла к ним подход, потому что я увидела в каждом из них личность и старалась подойти, найти, объяснить что-то, как надо сделать.
Наталья Надольская:
Но ведь это тонкая грань – с одной стороны, оставаться учителем и соблюдать дистанцию, с другой стороны, стать им другом. Как вы балансируете?
Наталья Плевако:
Я стараюсь быть другом, но при этом я учитель. Со мной надо разговаривать уважительно, меня надо слушать, понимать. Но при этом они могут подойти ко мне со своими вопросами, проблемами. Я постараюсь дать совет и рассказать, как надо сделать в той или иной ситуации.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Такой интересный возраст. Не приходилось ли как-то усмирять, может быть, повышать голос? Есть мальчики, которые 14-15 лет, тоже подростки…
Елена Кругликова:
Уже достаточно взрослые.
Наталья Плевако:
Да, это уже взрослые люди.
Наталья Надольская:
У вас, наверное, небольшая разница в возрасте? Сколько, шесть лет?
Наталья Плевако:
Шесть лет. Но при этом где-то ты можешь сказать, что я сейчас позвоню родителям и они будут уже объяснять тебе, как надо вести себя. Тогда они успокаиваются и понимают.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В моем детстве наоборот мальчишки очень сильно наглели, когда был молодой преподаватель.
Наталья Надольская:
В каком классе? Мне кажется, такой молодой преподаватель для 9-го класса, классный руководитель – ну это бомба вообще. Обычно такие молодые преподаватели идут к первоклашкам.
Елена Кругликова:
Я помню, у нас в классе были такие мальчишки, которые сидели на задних партах, могли неуважительно на ты к преподавателю, категорически его игнорировать.
Наталья Плевако:
У меня такого нет. Даже в 11-м классе – я преподаю с 6-го по 11-й биологию – у нас нет такого. Мне кажется, дети поменялись. Даже вспоминаю себя еще за школьной партой, у нас тоже был молодой преподаватель французского языка. Она, наверное, две четверти у нас проработала. Не смогла с нами работать, потому что мои одноклассники позволяли хамить, не уважать. Я тоже боялась то, что будет такая ситуация, но за полгода ни разу не было.
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